Come molti vip costretti a casa lontano dalla tv, anche Paolo Bonolis in questi giorni è solito organizzare delle dirette via social. Sono un modo, non solo per svagare i fan e i follower angosciati dalla situazione che tutti stiamo vivendo, ma anche per mantenere forti i contatti.

Proprio nel corso di queste dirette, Paolo Bonolis ne approfitta per rispondere alle tante curiosità del suo pubblico. Nell’ultima diretta gli è stato chiesto del suo rapporto con Luca Laurenti.

Paolo Bonolis smentisce le lite con Luca Laurenti

L’ultima diretta sui social Paolo Bonolis l’ha fatta con l’amico e l’autore televisivo Marco Salvati.

Eppure molti si aspetterebbero di vedere al suo fianco la spalla di una vita Luca Laurenti, che invece non ha mai presenziato a queste dirette social. È lo stesso Bonolis che spiega il perché: “Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti“. Poi ha aggiunto: “Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita.

Non sa nemmeno che c’è il coronavirus“.

Molti hanno creduto all’ennesima voce circa una lite tra i due, prontamente smentita dal mattatore. “Se abbiamo litigato? Caz***te” chiarisce Bonolis. Per poi aggiungere: “Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile“.

Bonolis lontano dalla tv

Intanto con un post su Instagram il conduttore si dice rammaricato della decisione di Mediaset, che ha voluto sospendere la programmazione di Avanti Un Altro, nonostante molte puntate fossero state già registrate.

“Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate” ha scritto Polo Bonolis. “Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah” conclude perplesso.