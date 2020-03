Silvia Provvedi, la gemella castana del duo Le Donatella, è nel bel mezzo della sua prima gravidanza in un periodo così difficile quanto quello attuale. L’emergenza Coronavirus in Italia non toglie però il sorriso alla ragazza, che su Instagram ha postato una foto con il pancione ben in vista ed una scritta quanto mai significativa in questi giorni: “#andràtuttobene“.

La prima gravidanza di Silvia Provvedi

Silvia Provvedi è al settimo cielo per la sua prima gravidanza, anche se il brutto periodo che l’Italia sta attraversando non migliora di certo il morale. La gemellina del duo canoro Le Donatella è in una fase importantissima della sua vita privata.

È prevista infatti per la prossima estate la nascita della sua prima bambina, frutto dell’amore per Giorgio De Stefano. La cantante è fidanzata con l’imprenditore calabrese da due anni circa, dopo aver chiuso definitivamente la turbolenta storia d’amore con l’allora compagno Fabrizio Corona. La coppia è così pronta ad accogliere la loro prima bambina, coronamento della loro storia d’amore.

Il messaggio su Instagram e la foto del pancione

Sul profilo Instagram che Silvia Provvedi ha in comune con la gemella Giulia, la ragazza ha postato una foto che ha fatto subito il pieno di like e di commenti.

Lo scatto la ritrae con il pancione ben in vista ed una didascalia a corredo che rappresenta al meglio l’attuale situazione che il nostro Paese sta vivendo: “#andràtuttobene“. Poche semplici parole che però sono diventate un monito per tutti gli italiani, un messaggio di fiducia e di speranza per un futuro più roseo e lontano dall’attuale crisi legata alla diffusione del Covid-19.