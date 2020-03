Dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, Valeria Marini si toglie qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Antonella Elia. La showgirl rivela di essere stata presa di mira dalla Elia e dice la sua verità sulla presunta storia con Marco Senise, ex della rivale nella trasmissione.

Valeria Marini: “Mi è mancata la serenità“

In un’intervista a Chi, appena uscita dalla casa più spiata d’Italia dopo la sua eliminazione a sorpresa, la Marini parla a caldo dell’esperienza all’interno dello show di Canale 5. “In queste settimane mi è mancata la serenità. Sono stata presa di mira ancor prima di entrare nel reality”, rivela la celebre showgirl.

“Ho provato in tutti i modi a trovare la strada giusta da percorrere assieme, ma il risultato è stato a dir poco disastroso. La Elia non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso, rendendo impossibile la mia permanenza all’interno del gioco”.

Secondo la Marini, Antonella starebbe utilizzando questa tecnica come strategia per liberarsi dei concorrenti più forti: “Non l’ha fatto solo con me, ma anche con tutte le personalità forti della Casa. Sono certa che la sua sia una tattica per uscirne da vittima, e indipendentemente da quello che sarà il risultato finale lei, per quanto mi riguarda, ha già perso”, riporta Novella2000.

La verità sul presunto flirt con l’ex della Elia

La showgirl sarda ha poi voluto affrontare il capitolo Marco Senise, l’ex di Antonella Elia. Infatti erano circolate voci secondo le quali la Marini avesse avuto un flirt con lo storico opinionista di Forum. Valeria smentisce però subito: “Dicerie. Con lei non ho mai condiviso nulla” replica secca ai rumor.

La Marini replica anche alle parole di Barbara Alberti, ex concorrente del programma, che l’aveva definita “un’aliena”.

“Non porto rancore, non sono nemica delle altre donne” dichiara la showgirl. Alla domanda su chi volesse come vincitore, Valeria non ha dubbi: Paolo Ciavarro. “Un ragazzo d’oro” come lo definisce lei.

