Le dinamiche di cui sono protagonisti i concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip si stanno ripercuotendo anche fuori dal reality. Non solo l’astio tra Sossio e Fernanda, eliminata al televoto nell’ultima puntata, ma anche la sensazione di gelo che si è instaurato tra lo stesso calciatore e Licia Nunez. Al centro di furenti polemiche fuori dalla Casa di Cinecittà è la compagna di Sossio, Ursula Bennardo, che sui social non ha risparmiato nessuno pur di difendere il fidanzato.

Guerra social tra il marito di Fernanda e Ursula Bennardo

Tra gli ultimi concorrenti entrati nella Casa del Grande Fratello Vip spicca indubbiamente Sossio Aruta.

Non solo perché è stato eletto primo finalista ufficiale di questa edizione ma anche per il suo carattere molto forte che, negli ultimi giorni, è stato al centro di innumerevoli momenti di tensione. A cominciare dalla antipatia del calciatore verso Fernanda Lessa, eliminata dal gioco nella puntata di mercoledì. Immediata conseguenza di questo attrito tra i due “Vipponi” è stato un pesante botta e risposta social tra Luca Zocchi, marito di Fernanda, e la compagna di Sossio, Ursula Bennardo, ex dama del trono over di Uomini e donne.

Al centro delle polemiche una battuta del concorrente nei confronti della coinquilina brasiliana, raccolta in un momento di preghiera. Sulla chat privata di Instagram, pubblicata dalla stessa Bennardo per mettere tutti al corrente della loro conversazione, Luca Zocchi e Ursula non si sono risparmiati forti insulti.

L’attacco a Sossio: “Bestia“

Il marito di Fernanda ha scritto alla Bennardo: “Io sono suo marito e sono schifato ed indignato dalla maleducazione e ignoranza di quella bestia“. Il forte epiteto è riferito a Sossio e, incalzato dalle domande della “rivale” nella chat, ha rivelato di non essere in cerca di fama: “Ma la fama non serve, l’unico motivo per cui sono andato un paio di volte in tv, vergognandomi, è per difendere mia moglie e nulla di più.

Non a caso indosso gli occhiali perché provo vergogna”. I forti epiteti rivolti a Sossio hanno però scatenato l’ira di Ursula: “Comunque piacere sono Ursula, la sua compagna e credimi meglio un compagno come Sossio, che non ha studiato molto nella vita perché ha fatto altro ma buona spontanea e ingenua che un essere come te forse colto ma cattivo e in cerca di fama“.

Ursula Bennardo sotto attacco

Ursula Bennardo indiscussa protagonista di questi giorni, al centro della scena in numerose polemiche che l’hanno vista coinvolta con alcuni familiari dei concorrenti del Gf Vip. Solo pochi giorni fa era stato il turno di Barbara Eboli, compagna della concorrente Licia Nunez. A scatenare la scintilla è stato una Instagram Story della Eboli riferita al comportamento di Sossio all’interno della Casa e al silenzio della Bennardo a riguardo: “Io pensavo che tu avessi taciuto fino adesso per la vergogna che avevi come donna di stare accanto a uno che hai più volte dovuto redarguire per la figura di m**da che stava facendo nel mostrare il suo vomitevole ‘pacco’ in mutande davanti all’Italia“.

Riferendosi alla partecipazione di Sossio e Ursula a Temptation Island Vip nel 2018, da cui la coppia è uscita separata per via del comportamento del calciatore, la Eboli rincara la dose e su Instagram scrive: “A una che davanti a tutta Italia ha fatto la figura della cornuta accanto a un viscido che dopo pochi giorni ti aveva dimenticato facendo il buffone con una sconosciuta, posso solo dire torna a non parlare perché forse dimezzi la figura di me***“.

La veemente risposta a Barbara Eboli, compagna di Licia

Ursula Bennardo, sentitasi attaccata non solo per l’atteggiamento del compagno al GF Vip ma anche per i trascorsi a Temptation, ribatte alla fidanzata di Licia con una secca risposta: “Provate a fare anche voi qualcosa in tv se volete visibilità. Capisco che deve essere brutto vivere nell’ombra di qualcun’altra. È umiliante cercarla sui social parlando di chi non si conosce. Spero che questa situazione vi curi l’invidia e la cattiveria così magari un giorno sarete felici. Ora sembrate solo anime in pena che hanno bisogno di sminuire gli altri per provare ad attirare attenzione.

Che brutta figura di ca**a state facendo”. Ursula, ferita nell’orgoglio, rincara la dose: “Ho 37 anni e vorrei avere degli esempi migliori da chi è più grande di me e vive anche situazioni di vita imbarazzanti…macchè! Mi ritrovo spesso a dover schivare la melma, ma per un momento di gloria e per far soldi c’è chi si venderebbe anche l’anima. Orgogliosa della persona perbene che sono e del mio uomo“.