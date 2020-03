Al Grande Fratello Vip arriva il verdetto del televoto settimanale che ha riguardato questa volta tre donne protagoniste di questa edizione. Se la prima ad essersi salvata è stata Licia Nunez, a contendersi il secondo posto per rimanere nella Casa sono Antonella Elia e Fernanda Lessa. Il verdetto decisivo vede Fernanda eliminata.

Fernanda vs Antonella: storia di uno scontro senza fine

Il rapporto tra Antonella Elia e Fernanda Lessa non è stato propriamente idilliaco, per utilizzare un aggettivo soft. Le due concorrenti, tra le più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip, non hanno mai rinunciato a battibeccarsi fra provocazioni, frecciatine e furiosi litigi.

L’astio si è percepito sin da subito, con la Elia che ha espressamente dichiarato in uno dei primissimi momenti nomination di considerare la Lessa antipatica. Non solo una forte antipatia ma anche un senso di timore nei confronti della concorrente brasiliana, accusata di compiere riti voodoo. Agli scontri si sono spesso intervallati timidi segnali di riappacificazione, ma sono state perlopiù brevi tregue, presto culminate con nuovi furibondi diverbi.

Fernanda è eliminata

Il più recente litigio tra Antonella e Fernanda è avvenuto la scorsa notte quando le due concorrenti sono quasi arrivate alle mani.

In puntata, nella diretta di questa sera, entrambe hanno chiesto scusa per la pessima immagine di televisione che le ha viste protagoniste, ma la pace fra di loro è lontanissima. Il destino vuole però che proprio Antonella e Fernanda siano le due concorrenti a contendersi la permanenza nella Casa. Dopo aver salvato Licia Nunez, il televoto della settimana vede ancora in lotta le due rivali, ma questa volta per rimanere in gioco. Ma, su invito di Alfonso Signorini, le due concorrenti hanno temporaneamente deposto l’ascia di guerra per stringersi in un abbraccio.

“Ciò che vi accomuna è che siete vere“, ha affermato il conduttore: le due inquiline si sono così abbracciate per poi scoprire il loro destino. I telespettatori da Casa hanno infatti deciso che la “Vippona” a dover abbandonare il reality è Fernanda.