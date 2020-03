Sono stabili le condizioni di Placido Domingo, il tenore spagnolo risultato essere positivo al test del Coronavirus la scorsa settimana. L’artista in un primo momento posto in quarantena insieme con la sua famiglia, è stato poi ricoverato.

È lì che continua la sua convalescenza, come i suoi portavoce annunciano. Al momento non ci sarebbero altre complicazioni dovute al contagio del Covid-19, ma l’infezione non sarebbe stata ancora debellata.

Placido Domingo ricoverato in Messico

L’artista 79enne sta ancora combattendo con il virus che ha dato luogo alla pandemia che sta mettendo in ginocchio il mondo intero.

Placido Domingo si trovava in Messico quando ha accusato i primi sintomi, tosse e febbre. È qui infatti che il tenore si è ritirato, dopo le accuse di molestie sessuali, prima respinte e poi riconosciute dallo stesso. Ad ogni modo, in base ai sintomi riscontrati, l’artista ha deciso di sottoporsi al test del Coronavirus, a cui è poi risultato essere positivo.

Sebbene in una prima fase Domingo si è posto in auto-isolamento, è stato poi necessario un ricovero, nell’ospedale privato Del Prado, ad Acapulco nello Stato messicano di Guerrero.

L’artista sta seguendo l’iter di degenza sotto stretta osservazione dei medici, tuttavia le sue condizioni al momento sembrano essere stabili.

L’annuncio via mail

Placido Domingo ha già parlato attraverso i social, comunicando ai suoi fan e seguaci di aver contratto il Covid-19. Ora sono i suoi portavoce a tenere informati la stampa sulla sua degenza in ospedale.

Attraverso una mail l’addetta alla comunicazione dell’artista ha dichiarato quanto segue: “Le sue condizioni sono stabili e che resterà nell’ospedale fino a quando i medici lo riterranno opportuno”. Fonti vicine alla famiglia riportano le parole dei parenti: “Lui è calmo e riceve il trattamento adeguato“.

Pare che Domingo abbia superato il momento più critico della malattia, quello legato alle complicazioni respiratorie. Al termine della degenza, dovrà poi continuare la convalescenza nella sua villa nel quartiere Brisas Guitarrón. Infine, dovrà sottoporsi a nuovi tamponi. Sembra che il contagio sia avvenuto nel corso di una festa tenutasi a Tequila, nel Jalisco.

