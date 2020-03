Diana Del Bufalo ha un nuovo amore. Sembra procedere a gonfie vele la relazione dell’attrice ed ex partecipante di Amici di Maria De Filippi con Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina e ormai i due non hanno più intenzione di nascondersi.

Diana Del Bufalo, quarantena con Tavassi

Pare ormai confermata la relazione di Diana Del Bufalo con Edoardo Tavassi. In questi mesi, l’ex fidanzata di Paolo Ruffini, è stata più volte accostata anche a Cristiano Caccamo e da settimane si faceva insistentemente il nome del fratello di Guendalina Tavassi come il nuovo amore della ragazza.

Tempo fa, i due erano stati fotografati insieme dal settimanale Chi passeggiare felici per le strade di Roma ma oggi appaiono più che mai uniti nelle stories dove mostrano come stanno passano la quarantena. Diana ha dichiarato di essere pazza d’amore e i due stanno condividendo i momenti della loro quotidianità con i propri fan, dato che convivono ormai da un po’. Ad esempio, la Del Bufalo scherza nelle stories sui capelli del fidanzato scrivendo: “Urge parrucchiere”. Oppure, riprende una maglietta sfoggiata dal giovane durante la reclusione.

Edoardo è il fratello dell’ex concorrente del Grande Fratello 11 e di lui si sa poco.

Sembra che di professione faccia il doppiatore e videomaker. La sua relazione con Diana è iniziata in gran segreto ma adesso è libero di mostrare al mondo questo legame.

La fine del legame con Paolo Ruffini

Diana è stata fidanzata per molti anni con Paolo Ruffini finché il loro rapporto è naufragato. La stessa Del Bufalo aveva lasciato intendere che la colpa del loro rapporto naufragato fosse dell’attore e conduttore de La pupa e il secchione, a causa dei suoi continui tradimenti.

Ad un certo punto, come rivelato a Verissimo tempo fa, non è riuscita più a sopportare l’atteggiamento del fidanzato, pur avendo ammesso di volergli ancora molto bene.

Diana Del Bufalo a Celebrity Hunted

Diana Del Bufalo è stata protagonista del reality rilasciato dalla piattaforma Amazon Prime Video Celebrity Hunted in cui 8 vip si ritrovano ad essere inseguiti da ex militari ed esperti informatici in tutta Italia cercando di far perdere le proprie tracce e rinunciando alla propria quotidianità.

Gli 8 personaggi famosi hanno un loro kit di sopravvivenza e devono far fede sulle loro capacità per poter sfuggire ai cacciatori.

Il reality è stato registrato mesi fa e per Diana è stata un’occasione per rimettersi in gioco. L’attrice è ormai lanciatissima sui social network e si divide tra cinema e televisione.

Approfondisci:

Diana Del Bufalo già tra le braccia di un altro dopo la rottura con Paolo Ruffini?

Diana Del Bufalo, la telefonata con Paolo Ruffini per chiarire dopo la rottura