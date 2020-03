Le storie d’amore possono finire, ma quelle travagliate tormentano e non poco. Lo sa bene Diana Del Bufalo che dopo la rottura con Paolo Ruffini ha patito mille sofferenze. L’attrice sembra comunque aver trovato la serenità. Paparazzata al fianco di Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina, sorride e già si intravedono gli occhi a cuore.

Diana Del Bufalo di nuovo innamorata?

Dopo una storia durata 4 anni con Paolo Ruffini, fatta di alti e bassi, con ritorni di fiamma subito spenti, Diana Del Bufalo era davvero a pezzi. L’annuncio della rottura la ritraeva triste e affranta. Tuttavia, il settimanale Chi l’ha paparazzata sorridente al fianco di un altro uomo. Si tratta di Edoardo Tavassi, fratello della più nota Guendalina, ex concorrente del Grande Fratello.

Già tempi prima si vociferava di questa loro nuova frequentazione. Gossip, rumors, nulla di più. Adesso i due, invece, sembrano davvero una coppia, abbracciati mentre fanno shopping, pronti a scherzare e ridere insieme. Finalmente Diana Del Bufalo è pronta a voltare pagina dopo il mal d’amore patito con Paolo Ruffini?

Le pagine del settimanale Chi in cui Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi sono stati paparazzati insieme

Chi è Edoardo Tavassi?

Per molti il nuovo principe azzurro di Diana Del Bufalo resta un mistero. In effetti, Edoardo Tavassi sembra nascosto dall’ombra della sorella Guendalina, famosa per aver partecipato al reality show di Canale Cinque. Il fratello, pur non appartenendo al mondo della tv, aveva fatto scoppiare una lite con l’ex gieffino Pietro Titone per difendere la sorella.

Spirito protettivo dunque. Di lui, oltre a ciò, si sa che ha 35 anni, una grande passione per lo sport e per la sua amata Roma, che tifa con ardore. Amante degli animali (ha un cane di nome Rocco) e dei tatuaggi, avrebbe recentemente conquistato il cuore di Diana Del Bufalo. Per scoprire altre curiosità su di lui e su questa nuova love story non resta che aspettare la continuazione. E vedere altri eventuali scatti di coppia.

