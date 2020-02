Diana Del Bufalo torna a parlare della fine della sua storia con Paolo Ruffini. A quanto pare, l’ex fidanzato le avrebbe chiesto scusa per il modo in cui la loro storia si è conclusa. Lei racconta com’è andata e cosa si prova a dover superare la fine di un grande amore.

Diana:“Mi sono chiusa in camera per 4 giorni. Poi ho detto basta”

Diana parla spesso con il suo pubblico, specialmente quello social. Si confida e gli racconta quello che accade nella sua vita, scoprendo molte volte aspetti delicati. Su Instagram aveva detto ai suoi fan della rottura con il compagno Paolo, non nascondendo il dolore che la fine della relazione le aveva lasciato addosso.

“Io voglio far vedere che il dolore è un percorso di crescita. Che anche noi “famosi” soffriamo”, ha dichiarato al settimanale Oggi, aggiungendo di andare in terapia da un po’ di mesi e che questo la sta aiutando molto. Il suo pubblico social è costituito per la maggior parte da donne, in un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Proprio a loro Diana vuole mandare un chiaro messaggio: soffrire è lecito, ci rende quello che siamo.

D’altronde, “Su Instagram abbiamo il dovere di mostrare anche il nostro lato vulnerabile”. L’importante, però, per la cantante e conduttrice, è soprattutto rialzarsi. Così come è giusto abbandonarsi al dolore, è anche giusto sforzarsi di guarirne. “Io mi sono chiusa in camera per quattro giorni, con le tende tirate. Al quarto giorno ho aperto le tende e me so’ riacchiappata”, afferma.

Diana e la faccenda del poliamore di Ruffini

Paolo Ruffini ha telefonato a Diana, per farle delle scuse. Lei le ha accettate, criticando tuttavia coloro che commentano e sostengono che in amore si sbaglia sempre in due.

Per lei non è così. Ci sono casi, come il suo, in cui a sbagliare è stato uno solo, perché “A volte sbaglia uno solo, cioè lui, Paolo. Io non ho mai sbagliato nella nostra storia”. Ne è convinta Diana, che sostiene di aver forse commesso un errore: aver fatto credere al compagno di essere d’accordo sulla faccenda del poliamore. “Sono lontanissima da questa concezione dei rapporti sentimentali”, afferma. Due visioni completamente diverse, dunque, per Paolo e Diana.

Su un nuovo amore non si sbilancia, per ora si gode l’affetto della famiglia e degli amici, perché “Non mi aspetto nulla, le cose accadono”.

