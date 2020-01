La fine della storia tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo è stata estenuante. Sui social se n’è parlato tanto, tra le riviste ancora di più. Ora però pare che nonostante le tormentose sofferenze, l’ex allieva di Amici abbia finalmente voltato pagina.

L’indiscrezione vorrebbe che la Del Bufalo si sia già legata ad un’altra persona e che quella persona sia il fratello di Guendalina Tavassi. Se la notizia già rumoreggiava da un po’, a lanciare il rumors è il sito VeryInutilPeople, che ha rintracciato prove sui social.

Diana Del Bufalo ed Edoardo Tavassi

Al momento sono solo voci, ovviamente, e niente ancora sarebbe stato ufficializzato, ma pare che il fortunato al fianco di Diana Del Bufalo sia Edoardo Tavassi.

Si tratta del fratello della più nota Guendalina, ex gieffina.

Stando ai rumors pare i Diana e la nuova fiamma abbiano trascorso insieme il Capodanno. Sarebbe lui quindi la nuova fiamma dell’attrice? A sostegno della teoria ci sarebbe un post pubblicato su Instagram, in cui la Del Bufalo ed Edoardo appaiono insieme in una foto. Stando a quanto si dice in giro, pare che ci siano già state le presentazioni in famiglia e Diana avrebbe incontrato Guendalina e il marito.

La foto dell’Escape Room

La foto pubblicata da una Escape Roome di Roma li ritrae insieme, alla fine dell’esperienza.

Che con questa nuova fiamma Diana abbia davvero chiuso con il passato e con i 4 anni trascorsi accanto a Ruffini?