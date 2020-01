Dopo 4 anni di amore, la relazione fra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini è finita. Ad annunciarlo era stata la stessa attrice con un lungo post su Instagram, senza spiegare però le motivazioni della rottura. A distanza di poche settimane spuntano le prova di un possibile tradimento di Paolo.

Spuntano le prove del presunto tradimento di Ruffini

A diffondere la notizia è stata la presunta amante dell’attore comico toscano, Vanya Stone, una tatuatrice romana di 30 anni, la quale ha deciso di pubblicare delle Instagram stories per svelare la relazione avuta con Ruffini, quando l’attore comico era ancora fidanzato con Diana Del Bufalo.

La 30enne romana si è scagliata contro Paolo Ruffini perché, stando a quanto lei stessa riporta, avrebbe dovuto partecipare al noto programma di Italia 1, La Pupa e il Secchione e viceversa, ma è stata esclusa pochi giorni prima che iniziasse di nuovo la trasmissione. Secondo quanto sostiene Vanya, la decisione di escluderla dallo show televisivo è stata presa proprio dal conduttore, Ruffini, a causa della presunta relazione che i 2 avrebbero avuto in passato.

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo non commentano la vicenda

Fino ad ora non è arrivata nessuna smentita (né conferma) da parte del comico toscano.

Inoltre, è di poche settimane fa la notizia diffusa dal settimanale Diva e Donna di una possibile nuova relazione dell’attore toscano. In merito alla vicenda del presunto tradimento, neppure Diana Del Bufalo si è espressa, ma, in “fuga” alle Maldive con il suo caro amico Cristiano Caccamo, ha pubblicato una foto con una didascalia che ha tutta l’aria di essere una frecciatina: “Vivo, perdono e vado avanti”.

Nonostante ciò, la bella Diana si mostra in realtà serena.

Anzi, si ipotizza che il suo cuore batta già per un altro uomo, Edoardo Tavassi, fratello dell’ex gieffina Guendalina. Il sospetto nasce dal fatto che i 2 hanno trascorso insieme il Capodanno.

Diana ritrova la serenità

Che ci sia o meno un nuovo amore per Diana non si sa ancora, ciò che sappiamo è che adesso è più serena e ha ritrovato il sorriso dopo un lungo periodo difficile di cui aveva scritto la stessa attrice sul suo profilo Instagram, regalando delle dolci parole di speranza ai suoi followers: “Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente“.