“In te invento il mondo se prometti che ci giocherai … voltandoti a guardarmi , sorridendo mi dirai che è già qui il Paradiso…. io rinasco in te, in mani piccole, che sanno disegnare un mare calmo, una conchiglia e nuvole…” Per TE, Nonno Ernesto. Adri, Gisele e Roby. Song "Io rinasco in te" di Marco Profeta . YOUTUBE VEVO CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UC26aSCbie73Z0Hjh__i3bLg Oggi questa tua canzone @marco_profeta77 assume un significato ancora più intenso. Thanks My Best Friend <3 Adri.