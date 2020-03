Anna Valle, attrice ed ex Miss Italia, ha rivolto un appello al palinsesto Mediaset. Dopo aver visto e seguito Adriana Volpe durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, l’attrice ha dichiarato che sarebbe giusto e opportuno che la rete trovi un posto per un programma tutto suo.

Anna Valle:“Spero le diano il programma che merita”

Adriana Volpe è stata essenziale all’interno del reality. La sua prematura uscita a causa di un lutto in famiglia ha rattristato molto i concorrenti e colleghi della conduttrice. Amata dal pubblico, dai suoi fan e non solo, la semplicità di Adriana è rimasta nel cuore di molti.

Alcuni l’ammiravano molto anche prima dell’ingresso all’interno della casa, altri hanno imparato a volerle bene conoscendola nel quotidiano. Anche la sua amica Anna Valle si è espressa in merito alla sua professionalità e prima di tutto semplicità con cui si rapporta agli altri. “Spero le dia il programma che merita” dice, rivolgendosi direttamente a Mediaset. Lo ha scritto sui social, commentato un post pubblicato da Adriana su Instagram, condividendo la speranza che il palinsesto si renda conto del merito dell’ex conduttrice Rai.

Adriana Volpe:“Orgogliosa di essere italiana”

In questo momento così difficile per la Volpe, sapere di contare sul sostegno di amici e parenti è essenziale. “Sei unica Adriana. Ti sono vicina in quarto triste momento”, ribadisce Anna. La concorrente ha infatti dovuto abbandonare la casa in fretta e furia a causa della morte del suocero, colpito da Coronavirus. Che Mediaset possa già essere all’opera per un programma completamente nelle mani di Adriana? Per ora nessuna informazione e sicuramente si potrà sapere qualcosa in più dopo la fine dell’emergenza.

“Stiamo vivendo un momento molto delicato, bisogna avere la consapevolezza di essere di fronte ad una pandemia che dobbiamo contrastare”, ha dichiarato la stessa in un’intervista a Chi. Conclude, poi, dicendo di essere orgogliosa di appartenere al popolo italiano e di avere immensa stima e fiducia nei confronti degli operatori sanitari.

