Il momento più bello nel periodo più difficile. È questo il destino di moltissime donne che, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, presto daranno alla luce un bambino o una bambine. La stessa sorte è capitata a Alena Seredova, che diventerà mamma di una femminuccia a giugno. L’attrice su Instagram ha postato un selfie che la immortala dall’alto con il pancione bene in vista.

Terza gravidanza per Alena Seredova

Alena Seredova, come da lei dichiarato, a giugno diventerà madre di una femminuccia dopo due figli maschi avuti dalla precedente relazione con il calciatore della Juventus Gianluigi Buffon.

Ora l’attrice ha ritrovato la sua serenità al fianco dell’imprenditore Alessandro Nasi: in estate diventeranno genitori della loro prima creatura in coppia. Una gravidanza vissuta però in un periodo davvero complicato, con l’emergenza Coronavirus che dilaga in tutta Italia alimentando timori e preoccupazioni. Nonostante l’attuale crisi sanitaria, la Seredova cerca di vivere questi ultimi mesi di gravidanza con il sorriso e senza lasciarsi sopraffare dall’ansia.

“Troppa responsabilità per la nuova vita“

Un messaggio che lascia trasparire serenità arriva direttamente dalla stessa showgirl ceca naturalizzata italiana. Sul suo profilo Instagram la ragazza ha postato un selfie che la immortala dall’alto e che lascia intravedere il pancione sotto una maglietta bianca.

“Buongiorno splendore!! In un momento così umanamente triste, il tuo sorriso colma i cuori di serenità“: il commento di una delle sue follower all’intimo scatto. La risposta di Alena Seredova esprime fiducia e un velo di tranquillità che in questo periodo è quanto mai indispensabile: “Devo essere serena … troppa responsabilità per la nuova vita“. Una frase che testimonia l’importantissima fase di vita che la Seredova sta attraversando. L’istinto materno la porta infatti a proteggere la piccola creatura in grembo da preoccupazioni e angosce, più che comprensibili per il delicato periodo che stiamo attraversando.