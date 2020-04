Alla fine, sembra che i pettegolezzi delle ultime settimane siano confermati: Giulia De Lellis e Andrea Damante sarebbero tornati insieme. I due sono stati fotografati, uniti, tanto che la coppia starebbe passando la quarantena causa emergenza coronavirus nella casa di lei a Pomezia. Ormai è definitiva, quindi, la fine del legame della ragazza con Andrea Iannone.

De Lellis-Damante di nuovo insieme?

Si è riformata la coppia “Damellis”? I due ex protagonisti di Uomini e Donne e del GF Vip Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati fotografati dal settimanale Chi e, indirettamente, arriva la conferma di un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Giulia e Andrea, secondo quanto si apprende, starebbero trascorrendo la quarantena a Pomezia e le foto li ritraggono dopo aver fatto la spesa, in mascherina e tuta.

Per ora, i due diretti interessati non hanno confermato il loro ricongiungimento. Anzi, in queste settimane hanno cercato di mantenere il più stretto riserbo anche se i fan avevano già intuito che tra i loro beniamini potesse esserci di nuovo un sentimento. Qualche giorno fa, la De Lellis ha pubblicato su Instagram una foto scrivendo come la malattia di una persona a lei cara l’avesse fatta riflettere su molte cose della sua vita, portandola a compiere delle scelte importanti.

Fin da subito, molti follower avevano intuito che potesse riguardare la possibilità di tornare insieme a Andrea Damante, nonostante circa un anno e mezzo fa i due si fossero lasciati per i continui tradimenti di lui.

Gli indizi disseminati su Instagram

Qualche giorno fa, su Instagram si erano scatenati i seguaci di Giulia De Lellis quando la ragazza aveva pubblicato una stories che la ritraeva con una felpa rossa molto simile a una di Andrea Damante.

Molti avevano quindi pensato che fosse un segno che i due fossero tornati insieme. Giulia, infatti, appare serena e solare, come scrive lei stessa su Instagram. Lo stesso non si può dire del suo ex Andrea Iannone.

L’uomo, in queste ore, ha lanciato una frecciatina all’influencer. In una storia Instagram, il motociclista risponde alla domanda di un follower su quali ingredienti servano per una relazione stabile.

Iannone scrive: “Serve innanzitutto la forza di passare sugli errori parlandone, utilizzando i problemi come scusa per costruire, non come pretesti per distruggere. Naturalmente alla base deve esserci amore, rispetto, sincerità e deve farti sorridere anche solo con lo sguardo”.

