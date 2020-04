Simona Ventura compie 55 anni. La conduttrice televisiva sta passando, come molti altri italiani, questo compleanno in quarantena ma può contare sui messaggi d’affetto dei suoi cari, dei fan e del futuro marito Giovanni Terzi che le ha dedicato anche un romantico post su Instagram.

Post Instagram di Giovanni Terzi

Il messaggio d’amore del futuro marito

Un augurio importante quello che Giovanni Terzi ha rivolto a Simona Ventura per il suo 55esimo compleanno. Il fidanzato e futuro marito della conduttrice ha scritto su Instagram, a corredo di una foto con lei, una didascalia piena d’amore: “Auguri amore mio !

A mezzanotte in punto i tuoi figli ti hanno abbracciato per festeggiarti; io ho avuto la fortuna di assistere al tuo sorriso ed alla tua gioia, vera, semplice e totale”. Il giornalista ha scritto come la fidanzata sappia amare le persone che le stanno accanto, sia sempre pronta a difenderle e aggiunge: “Sono un uomo fortunato ad averti vicino. Ti amo.” Giovanni e Simona, infatti, stanno vivendo insieme questa “convivenza forzata”, come definita dalla conduttrice a Chi, e questo li ha portati a rafforzare molto il loro amore.

La Ventura, in questo momento, è in stop con le sue trasmissioni anche se intrattiene i suoi fan con delle dirette su Instagram e ha scritto un pensiero ai suoi follower proprio nel giorno del suo compleanno.

Un dramma in grado di cambiare tutti

Simona Ventura ha rivelato come prima dell’emergenza da coronavirus avesse pensato di organizzare una festa ma come il dramma l’abbia cambiata profondamente. Il suo post, che accompagna un video, recita: “Dopo quasi un mese di quarantena, posso dire che la mia vita, come quella di tutti voi, è completamente stravolta, e i miei obiettivi sono cambiati, ma non credo in peggio.” La conduttrice de La Settimana Ventura è convinta che ne usciremo più forti: “Torneremo migliori di quello che siamo sempre stati!”.

Ha infine rivolto un pensiero a chi è impegnato in prima fila.

La conduttrice, come molti suoi colleghi, sta condividendo questo momento tragico con i suoi seguaci e qualche giorno fa si è mostrata con tanto di mascherine e guanti pronta per fare la spesa. Qualche giorno fa, ha mostrato come lei stessa fosse sul punto di terminare le scorte alimentari.

Proprio all’inizio della quarantena, invece, aveva mostrato uno scatto della quotidianità con Giovanni Terzi.

