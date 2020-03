Simona Ventura dà ai suoi follower un’importante comunicazione: sta finendo le scorte alimentari. Attraverso un video pubblicato su Instagram, la conduttrice torinese ironizza sulla sua quarantena imposta a causa del coronavirus.

Le ultime scorte alimentari di Simona Ventura

Con capelli raccolti e surgelati alla mano, Simona Ventura intona un canto dedicato alla fine delle proprie scorte alimentari: “E simpaticamente oggi c’è la pasta col pesce. Stiamo finendo le scorte, oh yeah“. Questo il testo interpretato dalla conduttrice al popolo di Instagram. L’intento della conduttrice è regalare un sorriso alla platea del web, anche se il post racconta la realtà di molti italiani che, in periodo di quarantena, devono fare i conti con la dispensa e le scorte rimaste nel freezer.

Guarda il video:

La conduttrice è solita adoperare l’ironia per raccontare delle verità e, anche in questo caso, ha voluto dire la sua con il sorriso, nonostante il difficile momento che tutti stanno attraversando. D’altronde i social sono un buon mezzo per far sì che Simona Ventura possa continuare ad entrare nelle case degli italiani.

Scorte alimentari: le scelte degli italiani

Le misure restrittive del decreto invitano gli italiani a uscire il meno possibile, salvo per recarsi al supermercato, anche in questo caso usando il buon senso (una persona per nucleo familiare per fare una buona scorta di prodotti alimentari).

Nelle ultime settimane di quarantena, alcuni italiani hanno optato per il servizio di spesa a domicilio per evitare di abbandonare le proprie abitazioni in piena emergenza coronavirus, altri hanno preferito recarsi nei luoghi di approvvigionamento alimentare nel rispetto delle norme previste dal decreto.

Non tutti gli italiani, purtroppo, si sono dimostrati capaci di rispettare la legge e il bene comune, come testimonia l’episodio del giovane che ha sputato sulla frutta esposta in negozio o il caso del paziente positivo al Coronavirus che si è recato a far la spesa.

Intanto, il Premier Conte rassicura tutti: non c’è crisi alimentare, e anche Simona Ventura può star tranquilla.

