Al Grande Fratello Vip è tempo di semifinale e, come ogni semifinale che si rispetti, non mancano sorprese e colpo di scena. Dopo l’eliminazione al televoto di Antonio Zequila, infatti, questa sera due nuovi concorrenti devono immediatamente abbandonare la Casa, mentre altri due diventeranno i nuovi finalisti. Il gioco entra ufficialmente nel vivo.

Nuovi verdetti in vista della finale

Il Grande Fratello Vip sta entrando sempre più nel vivo, a distanza di una settimana dalla finalissima di mercoledì prossimo. Una finale che la produzione ha deciso di anticipare all’8 aprile (era fissata per il 27) per via dell’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.

I Vipponi hanno così la possibilità di ritornare anticipatamente dalle loro famiglie e stare vicini ai propri cari in questo difficile periodo. Nella semifinale di questa sera non mancano di certo i colpi di scena, a cominciare da una tripla eliminazione. Oltre ad Antonio Zequila, eliminato al televoto settimanale, altri due concorrenti devono abbandonare seduta stante la Casa di Cinecittà. Oltre alle due eliminazioni, inoltre, due nuovi concorrenti raggiungono Aristide e Sossio in finale. I nuovi verdetti rendono così il quadro un po’ più completo, in vista dell’atto finale.

Nuovi eliminati e nuovi finalisti

Attraverso un meccanismo di scelte, sono tre i concorrenti a confrontarsi con un primo televoto lampo per scoprire la seconda eliminata e la nuova finalista: si tratta di Antonella, Paola e Licia. La “Vippona” meno votata dal pubblico, costretta dunque ad abbandonare la Casa, è Licia, mentre la più votata è Paola, che diventa dunque la terza finalista ufficiale. Ma i colpi di scena non finiscono qui. Attraverso le medesime modalità di votazione, infatti, gli altri concorrenti non coinvolti nel primo televoto dovranno affrontarne un secondo.

Stessa sorte tocca dunque a Teresanna, Paolo, Denver e Patrick, ma solo tre di loro si confronteranno con il giudizio dei telespettatori: Teresanna, Paolo e Denver. Alfonso Signorini, dopo aver chiuso il televoto, annuncia il doppio verdetto: Teresanna terza eliminata della serata, Paolo quarto finalista.

Antonella, Patrick e Denver: due posti per la finale

Ma la sorpresa è dietro l’angolo, perché i restanti “Vipponi” (Antonella, Patrick e Denver) possono ancora dire la loro. Il conduttore annuncia ai concorrenti che i tre rimanenti si contenderanno l’ultimo posto per la vittoria con l’ultimo televoto settimanale, ma la verità è un’altra.

Dalle scelte del pubblico, come rivela Signorini ai telespettatori all’insaputa degli inquilini, usciranno non uno ma ben due nuovi concorrenti da considerarsi ufficialmente finalisti e quindi ancora in gara per la vittoria. Dunque tra Antonella, Patrick e Denver i finalisti saranno due. Chi si aggiungerà a Sossio, Aristide, Paola e Paolo?