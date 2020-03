Le misure di restrizione per l’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus potrebbero colpire presto anche il Grande Fratello Vip. Dopo che molti programmi Mediaset e Rai hanno chiuso momentaneamente la saracinesca per precauzione, anche per il reality di Canale 5 arriva un colpo di scena. Non una chiusura istantanea, ma anticipata: l’indiscrezione.

Chiusura anticipata per il Grande Fratello Vip?

Secondo la testata TvBlog, che ha lanciato l’indiscrezione, il Grande Fratello Vip rischierebbe di chiudere anticipatamente. Se, infatti, la finale del reality era inizialmente fissata per il 27 aprile, a causa dell’emergenza coronavirus la data di chiusura potrebbe essere anticipata all’8 aprile, ben 3 settimane prima.

Nulla è ancora ufficiale e dalla produzione del programma non sono state trapelate informazioni a riguardo. L’ufficializzazione della notizia potrebbe avvenire già nella prossima puntata del reality, in programma mercoledì 18 marzo, o nei giorni successivi. I concorrenti sono stati naturalmente avvertiti dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il nostro Paese. Alfonso Signorini e un infettivologo sono entrati nella Casa per mettere tutti al corrente del problema coronavirus e ancora oggi sono costanti gli aggiornamenti della situazione, che gli inquilini ricevono tramite videoclip.

L’attuale crisi sanitaria che vede coinvolta, più di tutti, L’Italia è preoccupante e così i vertici Mediaset, così come la Rai, sono corsi ai ripari.

Mediaset e Rai corrono ai ripari

Il Grande Fratello Vip potrebbe dunque accodarsi ad una lunga lista di trasmissioni che hanno visto bloccata la propria messa in onda. Che sia per ampliare l’offerta informativa in un periodo così critico o per evitare la diffusione del contagio nelle redazioni e negli studi, sono tanti i programmi al momento sospesi. Da Verissimo a Domenica Live, a #Cr4 – La repubblica delle donne, Mediaset ha optato per misure drastiche ma necessarie.

Così come la Tv di Stato, che ha bloccato contenuti di punta del proprio palinsesto come Vieni da me e La prova del cuoco, ma anche Detto Fatto e Domenica In , sino all’anomalo caso legato a Porta a porta.