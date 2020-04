Vediamo Alberto Matano dal lunedì al venerdì a La vita in diretta insieme a Lorella Cuccarini ma della vita privata del conduttore si sa pochissimo.

A quanto pare, Matano è fidanzato da anni ma non si conosce l’identità della persona misteriosa che gli ha rubato il cuore.

Chi è la fidanzata di Alberto Matano?

Alberto Matano è uno dei volti più stimati del palinsesto televisivo anche se il giornalista ha sempre mantenuto uno stretto riserbo sulla sua vita sentimentale. Sembra che il giornalista sia fidanzato da alcuni anni ed è stato lui stesso a dichiararlo anche se non si sa chi possa essere la persona al suo fianco.

Sui suoi social Matano condivide spesso scatti in palestra o in compagnia di colleghi illustri ma non appare nessuna donna speciale al fianco del giornalista. Qualche mese fa, il conduttore del contenitore pomeridiano di Rai1 è stato ospite a Domenica In dove è stato protagonista di un siparietto con Mara Venier. Durante la lettura dell’oroscopo della Vergine di Paolo Fox, Matano ha detto all’astrologo: “Col Toro c’è stato un grande amore ma col Sagittario?”. Fox ha risposto a Matano che per il suo segno e quest’ultimo sono previste addirittura le nozze.

A questo punto, la conduttrice è intervenuta: “Matano si sposa, mi compro già il cappellino, con la veletta”. Il giornalista ha risposto: “Vediamo… se accadrà dovrai essere la mia testimone”.

Il messaggio per fronteggiare il Coronavirus

All’interno de La vita in diretta, Alberto Matano e Lorella Cuccarini stanno trattando quasi totalmente il dramma del Coronavirus. Lo stesso conduttore, sui suoi social, sta incitando il pubblico a restare a casa rispettando i decreti.

Il post pubblicato su Instagram da Alberto Matano

Qualche giorno fa, ha anche voluto ringraziare tutte le persone che lavorano nell’ombra per garantire la prosecuzione del lavoro all’interno della Rai, come ad esempio chi opera nel settore delle pulizie.

“Lei è la signora Giuliana e ogni giorno contribuisce a sanificare gli studi e gli altri ambienti del centro di produzione”, si legge nel post. Matano ha poi scritto: “Un grazie immenso a lei e a tutte le persone che non si vedono, lavorano in condizioni complicate e ci consentono di andare in onda per informarvi e farvi compagnia”.

