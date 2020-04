In tutto il mondo, le misure restrittive contro il Coronavirus stanno costringendo le persone in casa, dove trascorrere la quarantena. Anche i vip, sia d’Oltreoceano che di casa nostra, sono chiusi nelle loro lussuose abitazioni. Scopriamo le ville delle star da Katie Holmes fino a Pamela Anderson passando per le stelle italiane come Alessia Marcuzzi e Alba Parietti.

Justin Bieber gioca nel suo salotto

Il Coronavirus è diventato un’emergenza mondiale e questo sta spingendo sempre più governi a imporre ai propri connazionali di stare in casa. Anche in quel di Hollywood i vip stanno passando la quarantena in casa, veri e propri spazi di extra lusso.

Secondo quanto riportano i siti di gossip vicini all’ambiente, Pamela Anderson starebbe vivendo questi giorni nella villa da 7 milioni di dollari comprensiva di sauna, tre camere da letto con bagno privato, piscina e sala ricevimenti. Struttura ad H per la villa che Katie Holmes ha condiviso con Jamie Foxx, dal valore di 5 milioni di dollari che sarebbe stata messa in vendita proprio in questi ultimi mesi. La casa sarebbe composta da 6 camere, 2 salotti, una biblioteca privata e 7 bagni.

Caratteristico anche il salotto all’aperto con tre divani.

Nell’ultimo video pubblicato su Instagram da Justin Bieber, invece, si vede la pop star nel suo immenso salotto, con un gigantesco camino che troneggia, in cui gioca a saltare da una poltrona all’altra facendo finta che il pavimento sia lava incandescente. La villa del cantante varrebbe 11 milioni di dollari ed è sita sulle colline a pochi km da Los Angeles. La caratteristica più importante della casa è costituita da molte pareti in vetro.

Relax in salotto per Meryl Streep

Tra le varie proprietà, Jennifer Lopez avrebbe anche un attico a New York dal valore di 27 milioni di dollari, composto da una cucina all’americana, una sala dall’aspetto minimal, 6 bagni e un prato all’inglese che dà sulla camera da letto dell’attrice e cantante.

I terrazzi dell’appartamento coprono l’intero perimetro. I ben informati riferiscono invece che Meryl Streep trascorre la quarantena nella sua casa a New York di 370 metri quadrati, 4 camere da letto, 4 bagni e uno di servizio.

Il grande salone di Simona Ventura

Anche in Italia ci sono vip che non se la passano affatto male in quarantena.

Molte star stanno pubblicando foto su Instagram dei loro momenti e da ciò è possibile vedere qualche scorcio delle loro abitazioni. Alba Parietti vive in una casa molto elegante con delle pareti in rosso. Giulia De Lellis, che secondo Chi sta trascorrendo la quarantena con Andrea Damante, ha postato spesso scatti della sua camera da letto minimal e di classe, così come la casa di Alessia Marcuzzi.

In una delle foto di Instagram si vedono i suoi due figli Mia e Tommaso abbracciati e sullo sfondo un grande divano grigio e dei quadri con disegni astratti in varie gradazioni di bianchi e nero.

Simona Ventura, che da poco ha festeggiato gli anni, in un post in cui celebra la semplicità delle piccole cose ritrovate, mostra il suo grande salotto, pareti bianche, con al centro un’enorme televisione. Dallo scatto si vede anche una lunga scalinata che porta al piano di sopra.

Il salotto di Simona Ventura (foto Instagram)

