Marco Liorni, stimato conduttore televisivo , debutta nel mondo dello spettacolo nel 1996. Della sua carriera sappiamo tutto ma non si può dire lo stesso della sua vita privata. Scopriamo chi è Giovanna Astolfi, la donna che ha fatto perdere la testa a Liorni ben 20 anni fa…

Un amore d’altri tempi

Marco e Giovanna stanno insieme da oltre 20 anni. Sono convolati a nozze nel 2014 e insieme hanno due figlie, Emma e Viola. I due si sono sposati in gran segreto negli Stati Uniti, ma per Marco Liorni non era la prima volta.

Dalla sua ex moglie, Cristina, il noto conduttore televisivo e radiofonico ha avuto il suo primogenito, Nicolò. Eppure Liorni non parla molto della sua ex moglie, mentre per Giovanna dedica sempre parole dolci. In un’intervista per Nuovo, il conduttore di Italia Sì ha dichiarato: “Mi ha sorpreso con il suo sorriso. Tanti anni insieme mi confermano come il mio istinto non ha sbagliato quando ci siamo conosciuti. Mi avevano colpito la sua effervescenza, il suo modo di affrontare le situazioni con il sorriso sempre sul volto. Una donna dai valori saldi”.

Per lui la famiglia è molto importante e da sempre è stata un suo punto di riferimento.

Il sì lontano dai paparazzi

Dopo 17 anni d’amore, arriva il sì che spiazza tutti. Che il conduttore e la sua dolce metà volessero vivere la loro storia lontana dai riflettori era cosa nota. Che desiderassero una cerimonia intima anche. La frase che rilasciò a Diva e Donna nel 2012 fu quasi da monito: “Mi sposerò prima di quanto possiate immaginare, sarà una sorpresa”. E infatti la notizia della loro unione lasciò di stucco tutti.

I due volarono fino agli Stati Uniti con due damigelle d’eccezione, le loro due bambine.

I successi in TV di Marco Liorni

Se dal lato dell’amore, il conduttore può ritenersi un uomo fortunato. Anche l’aspetto lavorativo va a gonfie vele. Il suo Italia Sì sta collezionando numerosi successi. Il format di Rai1, che va in onda il sabato pomeriggio dalle 14 alle 16.30, ha conquistato circa 4 milioni di telespettatori. Nonostante l’emergenza Coronavirus, Marco Liorni non ha intenzione di perdere la sua positività. “A Italia sì racconto la realtà, ma non perdo il sorriso” ha dichiarato il conduttore in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.