In tempo di quarantena dovuta al Coronavirus, anche i vip si dedicano a delle dirette con i loro colleghi. Ne sanno qualcosa Paolo Bonolis e Carlo Conti, che si sono ritrovati per un collegamento Instagram dove hanno parlato della loro carriera e delle loro mogli. Paolo Bonolis torna quindi a divertirsi su Instagram con un vecchio amico, come accaduto con Antonella Clerici.

Conti-Bonolis, pregi e difetti delle mogli

Una diretta per passare il tempo e far scoprire qualcosa in più su di loro quella tra i conduttori campioni di ascolti Paolo Bonolis e Carlo Conti.

Tanti gli aneddoti che i volti di Rai e Mediaset hanno raccontato della loro professione. Carlo Conti, ad esempio, ha ricordato il ritorno di Fabrizio Frizzi a L’eredità dopo la malattia che lo aveva colpito e la sorpresa fatta ad Antonella Clerici in diretta.

C’è stato spazio anche per la vita privata e come stanno trascorrendo la quarantena insieme con le mogli Sonia Bruganelli e Francesca Vaccaro. La moglie di Bonolis, per il conduttore, avrebbe tanti pregi: “Parlare con lei è sempre un piacere”. Poi lancia la scherzosa accusa: la moglie farebbe tanti acquisti inutili online, come la casa per il gatto.

Foto dall’Instagram di Sonia Bruganelli

Per Carlo Conti, che ha raccontato recentemente di aver attraversato una crisi con la compagna della sua vita, questa avrebbe solo pregi ma dice: “Cucina troppo. Io prenderò una quarantina di chili”. Ha ammesso come lui e Francesca spesso si prendano i loro spazi in casa, occupandosi a turno anche del figlio Matteo. La diretta dei due presentatori è stata apprezzatissima dai followers, che si sono riversati sui social scrivendo messaggi di ringraziamento per essere riusciti a passare in modo spensierato un’ora del loro tempo.

Sonia Bruganelli torna ad abbracciare Bonolis

Anche Sonia Bruganelli, recentemente, ha parlato di Paolo Bonolis con il settimanale Chi, dove ha raccontato di aver potuto riabbracciare Bonolis solo dopo 15 giorni, a causa di una quarantena forzata. La Bruganelli ha ammesso che non sa cosa avrebbe fatto senza il marito, in questa situazione, ribadendo il grande amore che li lega. Sonia, da sempre, è molto vicina a Bonolis anche dal punto di vista lavorativo, mantenendosi dietro le quinte dei programmi del marito e aiutandolo nei suoi progetti.

Francesca Vaccaro, una quarantena in cucina

Francesca Vaccaro, dal canto suo, in questi giorni di quarantena sta pubblicando scatti della sua quotidianità. In occasione della Domenica delle Palme ha pubblicato la foto di un ramoscello di ulivo, scrivendo nella didascalia di essere vicina a chi ha perso un caro a causa del Coronavirus. Come molti altri italiani, ha mostrato anche i risultati dei suoi esperimenti culinari. In uno scatto che mostra dei tarallucci al vino, scrive tutte le pietanze preparate e conferma quanto detto da Carlo Conti: “Se ci vedrete ingrassati capirete il perché!”.

Foto dal profilo Instagram di Francesca Vaccaro

Approfondisci:

Liti con Luca Laurenti? Paolo Bonolis fa luce sulla questione

Paolo Bonolis si confessa: “Non credo in Dio, ma prego ogni sera”