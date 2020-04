Una delle attrici protagoniste di una serie amatissima oggi è irriconoscibile, complici alcuni vissuti non propriamenti rosei. Ecco la vita di Yasmine Bleeth, la Caroline Holden di Baywatch, dopo il clamoroso successo del cult degli anni Novanta.

Yasmine Bleeth, la Caroline Holden di Baywatch

Le bagnine di Baywatch sono riuscite a far tornare di moda i costumi interi, precisamente color rosso vivo, diventati icona della serie americana ambientata sulle spiagge di Malibù che ha entusiasmato milioni di telespettatori. Oltre a Pamela Anderson, il pubblico è stato catturato dalla bellezza di Yasmine Bleeth, nata a New York il 14 giugno 1968, che ha interpretato il ruolo di Caroline Holden.

Tra salvataggi e avventure amorose, il personaggio di Caroline ha accompagnato i fan di Baywatch di diverse generazioni e, a distanza di 20 anni dal successo della serie tv, si notano incredibili cambiamenti.

Yasmine Bleeth on baywatch pic.twitter.com/NxiibcKENQ — Jewish Beauty (@JewishBeauties) March 31, 2020

Tossicodipendenza e guai con la giustizia

Terminata l’esperienza di Baywatch nel 1997, Yasmine Bleeth ha recitato nella serie Titans e in Nash Bridges, questo fino al 2001. Già all’inizio degli anni duemila, Yasmine viene ricoverata in una clinica per disintossicarsi dalla cocaina.

Proprio durante il ricovero conosce Paul Cerrito, suo futuro marito.

Nei primi anni 2000, l’attrice inizia ad avere guai anche con la giustizia, nel 2001 viene arrestata a Detroit per cause legate alla tossicodipendenza, detenzione di stupefacenti e guida in stato d’ebbrezza. Dopo la condanna a 2 anni di libertà vigilata, nel 2003 Yasmine ha dichiarato alla rivista People di voler cambiare vita: “Provare a stare alla larga dalle droghe è adesso l’obiettivo della mia vita, e lo sarà sempre“.

Cosa fa oggi Yasmine Bleeth

Dopo un periodo di stop, nel 2017 Yasmine torna davanti alla macchina da presa per il film cinematografico Beautiful Evil.

Oggi l’attrice, che ha quasi 52 anni, vive tra Los Angeles e Scottsdale insieme al marito Paul Cerrito, 49 anni, conosciuto nella clinica di riabilitazione, e il suo cane.

Recentemente, proprio durante una passeggiata il cane, Yasmine Bleeth è stata immortalata dall’occhio indiscreto dei paparazzi della rivista Page Six, dove si vedono i cambiamenti, anche fisici a cui l’attrice è andata incontro. Le foto dell’attrice hanno fatto il giro del Web, spiazzando molti fan per il suo cambiamento fisico dovuto in parte al tempo in parte ai problemi con la tossicodipendenza.

La sigla di Baywatch

Credits immagine in alto: Fotogramma/Bayawatch remastered opening titles