Dopo mesi e mesi di “coinquilinanza”, i concorrenti del Grande Fratello Vip si preparano alla finale a cui seguirà anche il ritorno alla vita reale, lontano dalle telecamere dove i loro occhi al momento ancora non vedono e che purtroppo possono solamente immaginare non senza paura. Ad attenderli fuori c’è purtroppo un’emergenza Coronavirus che hanno potuto scorgere solamente da lontano e con la quale ancora devono confrontarsi.

Prima di prepararsi alla finalissima però, il gruppo di superstiti in gara ha voluto riunirsi ancora una volta per il caffè letterario, come lo hanno ribattezzato.

Un momento in cui Aristide Malnati è solito raccontare loro storie, aneddoti e nozioni da egittologo.

L’ultimo caffè letterario di Aristide Malnati

Per l’ultima sera da gieffini, Aristide Malnati ha pensato ad un racconto sui generis per intrattenere ancora una volta il suo pubblico di affezionati in quel della casa, nel momento del caffè letterario. Un racconto che ha avuto per argomento centrale un papiro a sfondo erotico risalente all’antico Egitto, sua grande passione da egittologo quale è.

Il papiro a sfondo erotico

“Sul papiro – ha raccontato Malnati ai coinquilini tra cui Ciavarro, Antonella Elia e Sossio Aruta, tutti in corso per il titolo di vincitore – Sono rappresentati gli egizi in fila indiana.

Facevano una sorta di trenino“. Il racconto è poi così proseguito: “Nell’antichità si utilizzavano vibratori in legno“. Ovviamente il racconto a sfondo erotico di Malnati, visibilmente imbarazzato, ha suscitato la curiosità degli uditori, soprattutto quella di Antonella Elia che l’ha così interrotto con un “Mi fai vedere“, che ha così permesso di chiudere il momento tra risatine leggere. Intanto, fuori dalla casa gli scommettitori sono a caccia della puntata vincente e pare che i super favoriti di questa edizione condotta da Signorini siano Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip

Aristide Malnati bacia Antonella Elia: colpo di scena al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip verso la finale, i concorrenti temono il Coronavirus