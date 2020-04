Notizie di questi momenti arrivano dallo Spallanzani di Roma, uno degli ospedali fin da subito scesi sul campo di battaglia per la lotta al Coronavirus. Secondo quanto emerso in questi momenti, la giornalista e scrittrice italiana Lucia Annunziata sarebbe stata ricoverata in giornata nell’ospedale romano a causa di sintomi che farebbero presupporre un’infezione da Covid-19.

Alla conduttrice di In mezz’ora, è stato fatto il tampone e al momento non filtrano ulteriori notizie sull’esito che è atteso nelle prossime ore.

Lucia Annunziata ricoverata per sospetto Coronavirus

Sono pochissime le notizie che filtrano dall’ospedale Spallanzani di Roma dove in queste ore è stata ricoverata la nota conduttrice televisiva e giornalista, Lucia Annunziata.

Secondo quanto proferito da fonti vicine alla giornalista in queste ore, e riportato da numerose fonti, la donna sarebbe stata trasferita in ospedale dopo aver accusato alcuni sintomi sospetti. Tra questi ci sarebbero febbre e difficoltà respiratorie.

Secondo quanto riferito da Il Fatto Quotidiano, la giornalista sarebbe già stata sottoposta ad un primo tampone risultato però negativo. Si rimane dunque in attesa del responso del secondo tampone faringeo a cui è stata sottoposta.

Lucia Annunziata: età, marito e vita privata

Classe 1950, Lucia Annunziata è una delle penne più attive del panorama giornalistico e non solo. Nata in provincia di Salerno, ben presto intraprende la strada del giornalismo diventato professionista nel 1976 quando è ancora negli Stati Uniti, dove lavora come corrispondente estera per Il Manifesto. Sempre da corrispondete estera si trasferisce poi in Medioriente, dove riferisce da Gerusalemme per La Repubblica per poi tornare, nel 1993, negli States collaborando con Il Corriere della Sera. Editorialista per La Stampa nel 2004, nel 2012 diventa direttrice dell’Huffington Post Italia.

Al suo fianco, da anni, il marito Daniel Williams, anche lui giornalista che l’ha resa madre di Antonia, una giovane ragazza che ha deciso di intraprendere anche lei la via del giornalismo sulla scia dei genitori. Non tutti però sapranno che quello con Williams è il secondo matrimonio della giornalista: Lucia Annunziata è stata sposata in precedenza con Attilio Wanderlingh. Un matrimonio, quello con l’intellettuale, che è però durato solamente 2 anni.

