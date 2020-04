Vicino ad un traguardo importante, quello dei 70 anni, Flavio Briatore racconta come intende festeggiarli durante questa quarantena. Il 12 aprile, giorno del suo compleanno, sarà dedicato all’ex moglie e a suo figlio.

Briatore:“Io ed Elisabetta in quarantena insieme”

Quello che è certo è che l’ex manager di Formula1 non potrà organizzare una delle sue maxi feste. Dovrà essere, per lui, un compleanno intimo e con gli affetti più cari. Insieme a Flavio a Montecarlo, infatti, il figlio Nathan Falco e la ex Elisabetta Gregoraci. Come ha raccontato al Corriere della Sera, Briatore si sta godendo molto di più il piccolo, trascorrendo le giornate insieme a lui.

Il loro rapporto è diventato più intenso e Flavio racconta che tipo di padre sente di essere. A Nathan ripete ogni giorno che “è molto fortunato, che non tutti hanno le sue possibilità”, perché sostiene sia fondamentale spiegargli i valori essenziali. Valori che acquistano un significato ancora più forte se al fianco di Nathan c’è anche la mamma: “Elisabetta è qui con noi, stiamo trascorrendo la quarantena insieme”, ha dichiarato.

Briatore:“Se mi dicessero come saltare i 70 anni lo farei subito”

Sarà per via della reclusione, ma Flavio ha confessato di non essere troppo entusiasta di tagliare il traguardo dei 70.

“Se mi dicessero che c’è una strada per scartarlo la prenderei subito”, ha ribadito, sottolineando di come le sue priorità, adesso, siano altre. La preoccupazione più grande, infatti, è preservare la sua salute e quella delle persone che ama e soprattutto salvare tanti posti di lavoro in pericolo. Le sue aziende, infatti, sono in forte crisi, e i ristoranti che possiede sono tutti in Paesi che vivono la quarantena.

“In Italia stavamo per iniziare le assunzioni degli stagionali”, afferma, ribadendo che l’economia mondiale è seriamente in ginocchio. Qualche tempo fa alcuni sostenevano che probabilmente Briatore avesse contratto il Coronavirus. Al Corriere risponde così: “Forse io il virus l’ho già avuto: sono stato male a dicembre, il dottor Zangrillo mi ha detto che può essere”.

Approfondisci:

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore escono insieme da un hotel di Milano

Flavio Briatore, la vera storia dell’imprenditore di Verzuolo