Ai tempi del Coronavirus anche per le star di Hollywood l’imperativo è diventato quello di restare a casa. Così, tra uno scatto social e un video appello per la solidarietà, si mostrano più normali che mai: senza trucco ma pur sempre bellissime.

Covid-19: gli appelli delle star hollywoodiane

La bellissima Sharon Stone, che non ha di certo paura di mostrarsi senza trucco, ha girato diversi video per convincere tutti ad essere il più solidali possibili, anche attraverso piccoli gesti. Ai tempi del Coronavirus non mancano neanche gli scatti dei volti famosi della moda con l’hashtag #iorestoacasa.

Sharon Stone su Instagram senza trucco. Fonte: Instagram

Infatti, anche Anna Wintour, la regina del fashion system, ha scritto ai fan dal profilo Instagram ufficiale di Vogue Magazine: “Come molti di voi sto cercando di adattarmi all’emergenza Covid-19.C’è solo una semplice cosa da fare e prego tutti di fare come me: state a casa“. Gli appelli si moltiplicano sul web e Shannen Doherty, anche lei senza make-up, facendo parte delle categorie più a rischio a causa del tumore al seno, ammonisce chi ancora non rispetta la regola del distanziamento sociale.

Shannen Doherty rivolge un messaggio ai suoi fan senza make-up. Fonte: Instagram

Come trascorrono il tempo le Vip in quarantena?

Ma la vita quotidiana delle VIP più famose del mondo in quarantena mostra anche come fanno a far passare queste giornate che sembrano non voler finire mai. C’è chi si allena come Adriana Lima in giardino, senza trucco ma pur sempre uno schianto, chi passa il tempo ricamando, come la top model degli anni Novanta Christy Turlington e poi c’è chi non rinuncia ad indossare un bell’abito anche tra le mura di casa come la splendida Claudia Schiffer ed infine c’è anche chi ha rispolverato i giochi da tavola come Cindy Crawford.