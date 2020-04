Friends, una delle sitcom statunitensi più amate dal pubblico internazionale, torna a far parlare di sé con un video provvidenziale sul 2020: le parole di Phoebe hanno sconvolto i fan.

Un messaggio per la figlia di Rachel e Ross

Nel quarto episodio della decima stagione, Rachel e Ross, genitori della piccola Emma, decidono di registrare un videomessaggio per la figlia per farglielo poi recapitare nel 2020, anno in cui Emma avrebbe compiuto 18 anni. Munito di cinepresa, Ross fa il giro degli amici per registrare gli auguri di amici e parenti. Tra questi, vi sono Monica e Chandler: “Siamo la zia Monica e lo zio Chandler, tu potrai non riconoscerci perché sono 17 anni che non rivolgiamo la parola ai tuoi genitori – esordisce Monica – Abbiamo rimandato un rovente fine settimana ed è finito tutto per colpa tua“, conclude ironicamente Chandler.

L’ironia di Joey e la riflessione dei nonni

Dopo gli auguri degli zii, l’inquadratura di Ross si sposta su Joey, il latin lover del gruppo che non perde occasione per mostrare il suo lato da seduttore con una delle sue immancabili battute di spirito: “(Il messaggio) è per le sue amichette carine!

“. Anche i genitori di Ross e Monica registrano un messaggio ma, fatti due calcoli, si fanno prendere dal panico del tempo che scorre: “Per allora tu sarai una signorina e noi… ecco, i tuoi nonni potrebbero non essere più qui“.

La profetica rivelazione di Phoebe

All’appello manca una protagonista di Friends, Phoebe, che reagisce così all’idea del videomessaggio: “Grandioso, sarà quasi come un viaggio nel tempo! – esclama – Ci pensate, lei potrà vederlo su un televisore che non è stato ancora neanche inventato con degli amici che magari adesso non sono ancora nati“.

Phoebe conclude: “E vivranno tutti su una città galleggiante in cui gli uomini si saranno rifugiati per sfuggire agli scarafaggi“. La visione apocalittica di Phoebe ha scatenato riferimenti provvidenziali da parte dei fan in merito alla crisi sanitaria scoppiata proprio nel 2020.

La risposta di Emma

Non si è fatta attendere la risposta della destinataria del video. Infatti, l’attrice che ha interpretato la piccola Emma è oggi una signorina di 17 anni: Noelle Sheldon è nata il 17 giugno 2002 e non ha mai smesso di recitare.

Il 2 gennaio l’attrice ha condiviso su Instagram un post in risposta alla domanda di Chandler sul pisolino: “Mi sono appena svegliata dal miglior sonnellino di tutti i tempi, buon 2020! (Con il mio fotomontaggio fatto male) – nella foto modificata l’attrice è infatti ritratta all’interno del bar di fiducia dei protagonisti di Friends – Spero che tutti abbiano un anno strepitoso ricco di famiglia, amici e risate!!“.

Fonte: profilo Instagram di Noelle Sheldon

Guarda il video:

Approfondisci

Tutto sul Coronavirus