I numeri continuano ad essere aggiornati in un’atmosfera che non fa altroché avvalorarli, quando può, demolirli se altro non si può fare. Continuano a filtrare quotidianamente gli aggiornamenti da parte della Protezione Civile sul bilancio di vittime, guariti e positivi in Italia al Coronavirus.

Di questi momenti il punto della situazione sulla giornata del 7 aprile.

Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti dall’Italia

Quanto torneremo padroni nella nostra realtà? O meglio ancora, quando la realtà tornerà ad essere realtà? Inizia ad insinuarsi, in questa quarantena doverosa e forzata, l’unica via possibile per contrastare l’emergenza scatenata dal Coronavirus, quel senso di disorientamento e dispersione che si scorge ai lati delle strade, delle piazze ormai deserte da settimane.

La guerra contro l’invisibile nemico continua nelle case di ognuno di noi, nelle corsie dell’ospedale.

Il Covid-19 è ancora una minaccia e il suo possibile “ritorno” è quanto più preoccupa il governo che trovatosi a rimediare in qualche modo ad un’emergenza in medias res scendendo a patti col sacrificio, non vuole trovarsi nella posizione di dover tornare al fronte quando un’azione più strutturata avrebbe potuto impedirlo.

Il bilancio del 7 aprile su nuovi contagi, vittime e guariti

Ma se questo è lo scenario, quanto mai incerto e incapace di aprire squarci sul futuro, una buona dose di concretezza la riportano i numeri.

Cifre in continuo aumento e che descrivono l’attuale scenario italiano legato all’epidemia da Coronavirus.

In attesa di un giorno in cui non ci sarà più bisogno di aggiornarli, arrivano in questi momenti i dati sul contagio relativo alla giornata di oggi, 7 aprile. Sono 94.067 al momento le persone positive al Covid-19 in Italia, con la registrazione di 880 nuovi casi in data odierna.

24.392 il numero delle persone guarite, con un incremento pari a +1.555. Purtroppo, è doveroso ancora fare il punto della situazione sulle persone che hanno perso la propria battaglia contro il Coronavirus: 604 i morti registrati in data odierna per un totale di 17.127 vittime.

Al momento, il bilancio totale in Italia contando le vittime, i guariti e le persone risultate positive dall’inizio dell’epidemia è pari a 135.586.

Speranza: l’indice di contagio è sotto il dato 1

Il trend cautamente positivo degli ultimi bollettini è ribadito anche dal Ministro della Salute Roberto Speranza, intervenuto a DiMartedì.

Qui, il Ministro ha sottolineato come “In questo momento l’indice di contagio R con zero è leggermente sotto il dato 1“. Questo significa che ogni persona può potenzialmente infettarne solo un’altra: poche settimane fa, il dato era di 1 a 3-4.

Dato positivo, quindi, sintomo che le misure funzionano. Tuttavia, “non dobbiamo abbassare la guardia. Nella fase 2 dovremo convivere col virus, perché non scomparirà“.

