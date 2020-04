Paola Di Benedetto è la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip. La modella ha compiuto un gesto inaspettato e di solidarietà, decidendo di donare l’intero montepremi di 100.000 euro alla Protezione Civile, impegnata a lottare contro il Coronavirus.

La decisione dopo la vittoria

Paola Di Benedetto è salita sul podio più alto durante l’ultima puntata del GF Vip 4. Il reality di Canale 5 ha ottenuto un buon consenso di pubblico, con una delle finali più viste degli ultimi anni con 4.544.000 telespettatori grazia all’attesa per l’inaspettato vincitore. L’ex partecipante anche all’altro reality di punta di Canale 5, L’Isola dei Famosi, ha preso una decisione in merito al premio che spetta al primo classificato: devolverà l’intera cifra di 100.000 euro per aiutare la Protezione Civile.

Il regolamento prevede che il 50% debba andare in donazione, ma la vincitrice ha scelto di donare l’intera somma.

La Di Benedetto, scoppiata in lacrime subito dopo l’annuncio della sua vittoria, ha fatto l’annuncio dopo la proclamazione, stupendo lo stesso conduttore Alfonso Signorini. La vittoria di Paola Di Benedetto, che l’ha spuntata su Paolo Ciavarro, è stata molto apprezzata sui social.

Molti vip come Nicole Mazzuccato, Martina Nasoni (vincitrice dell’edizione Nip) Jonathan Kashanian, Francesco Sole hanno pubblicato delle stories, repostate dal profilo Instagram della modella, in cui si sono dimostrati felici dell’esito del verdetto.

Anche sul profilo Instagram della Di Benedetto è apparsa una foto che la ritrae in lacrime con scritto: “Non ci posso credere. Grazie”.

Foto dal profilo Instagram di Paola Di Benedetto

L’invito a credere in sè stessi

La modella, ai microfoni del Tg5, ha detto, in merito alla sua vittoria: “Basta metterci la giusta dose di carica, la giusta dose di follia e non demordere ai primi fallimenti.

Se inseguo un obiettivo con tutta me stessa e con dedizione, ce la posso fare. Tutti quanti ce la possono fare”. Paola Di Benedetto ha espresso il desiderio di incontrare presto la sua famiglia ma anche il fidanzato. Se durante L’Isola dei famosi, infatti, aveva fatto parlare per il suo flirt con Francesco Monte, la ragazza è entrata nel padre dei reality con il cuore occupato dall’amore per Federico Rossi del duo Benji e Fede.

Approfondisci:

Francesco Monte parla del flirt con Paola di Benedetto: “Mi sono fermato”

Paola Di Benedetto è convinta: “Con Cecilia Monte ha subito un trauma”