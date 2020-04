Giorgio Panariello non potrebbe essere più felice. Oltre allo show con Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti che ha riempito i teatri, il comico toscano sta vivendo una bella storia d’amore con Claudia Maria Capellini, una donna di 25 anni più giovane, considerata la sosia di Belen, che gli ha rubato il cuore e con la quale sembra pronto a mettere su famiglia.

La fidanzata Claudia Maria Capellini lo renderà padre?

Il 2020 potrebbe essere un anno cruciale per Giorgio Panariello. L’attore, alla soglia dei 60 anni, potrebbe convolare a nozze e diventare padre. Qualche settimana fa, un post pubblicato da Panariello su Instagram ha fatto pensare che qualcosa potrebbe essere all’orizzonte.

Sembra trapelare la voglia dell’attore di costruire una famiglia con la fidanzata Claudia Maria Capellini. In occasione della festa del papà, Panariello ha postato sul social una foto che lo ritrae in una scena della sua ultima fiction, Pezzi Unici, con la seguente didascalia: “Auguri a tutti i babbi! Non ho avuto per ora la gioia di esserlo ma lo sono stato tante volte per finta”. La foto potrebbe contenere un messaggio tra le righe.

I suoi follower, ovviamente, lo hanno inondato di commenti, felici all’idea che il loro beniamino possa diventare, un giorno, genitore. Tra i commenti si legge: “Claudia è con te”. Sarà proprio la giovane p.r. a rendere padre l’attore?

Con Claudia ha trovato una famiglia

Claudia Maria Capellini e Giorgio Panariello si sono conosciuti nel 2016, a una cena con amici comuni e da allora non si sono più separati. I due hanno intrapreso una relazione che sembrerebbe andare a gonfie vele. Da alcuni indizi social, si evince come l’attore e la fidanzata stiano passando la quarantena insieme.

Infatti, Panariello ha pubblicato la foto dei suoi cagnolini, già presentati a Domenica In, scrivendo: “In casa ci sentiamo più sicuri con Batman e Robin”. E, proprio nelle ultime ore, nelle stories di Claudia Maria, sono apparsi gli stessi cagnolini. L’attore, in un’ospitata a Domenica In dello scorso autunno aveva ribadito, in merito alla fidanzata: “Stiamo bene insieme”. Aveva poi ammesso come con lei: “È famiglia”.

Foto dal profilo Instagram di Giorgio Panariello

Panariello, proprio come rivelato a Mara Venier, è cresciuto coi nonni, non avendo mai conosciuto veramente suo padre.

Nonostante questo, ha ammesso coma la sua sia stata un’infanzia felice.

