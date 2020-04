Diventata nota al pubblico dopo essersi classificata al quarto posto nel corso dell’edizione di Miss Italia del 2004, Roberta Morise è al giorno d’oggi una delle conduttrici più conosciute e apprezzate.

Chi è Roberta Morise

Nata in Calabria il 13 marzo 1986, Roberta Morise è senz’ombra di dubbio una delle conduttrice più affascinanti del mondo dello spettacolo nostrano. Tra le varie doti della conduttrice si annoverano anche quelle canore, messe in luce in più occasioni. La Morise infatti ha dimostrato di essere anche una bravissima cantante mentre svolgeva il ruolo di corista per il programma I Raccomandati.

La relazione con Carlo Conti nata a L’Eredità

In seguito Roberta Morise ha ricoperto il ruolo di valletta della trasmissione L’Eredità. Proprio durante la sua partecipazione al programma è nata la sua storia d’amore con Carlo Conti, poi conclusasi nel 2011. Terminata l’esperienza a L’Eredità, la Morise è passata alla conduzione di un programma dedicato ai motori, Easy Rider. Durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo poi, Roberta Morise si è occupata della web tv della rivista Panorama, presentando L’Italia in vetrina – Viva Sanremo.

Il successo social della conduttrice

Ma non solo, la conduttrice ha condotto con Dario Vergassola il programma Sei in un paese meraviglioso a cura di Sky Arte.

Sempre nello stesso anno è entrata ufficialmente a far parte del programma I Fatti Vostri, dove ancora oggi ammalia i telespettatori con la sua bravura. Oltre alla tv, la conduttrice è seguitissima anche sui social dove conta oltre 80 mila followers. Un profilo dove condivide video e foto della sua quotidianità, per la gioia dei propri fan.

Negli ultimi giorni, inoltre, è finita al centro della cronaca rosa per via di una presunta liaison con Eros Ramazzotti.

Uno scoop lanciato dal settimanale Oggi ma che al momento non ha trovato conferma da parte dei diretti interessati. Né Roberta Morise né Eros Ramazzotti infatti hanno lasciato indizi a conferma del gossip che li vede coinvolti.

