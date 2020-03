Primavera, nuovi inizi. Il presunto flirt tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise è ancora agli albori ma ha già attirato su di sé molte attenzioni. Dopo gli insistenti gossip sulla loro relazione – che i due interessati non hanno smentito – è il settimanale Gente a rivelare come sia scoccata la scintilla.

Il corteggiamento serrato su WhatsApp

Galeotta fu… la televisione. Ebbene sì, la showgirl calabrese pare aver attirato l’attenzione di Eros Ramazzotti proprio dal piccolo schermo. Roberta Morise conduce al fianco di Giancarlo Magalli I fatti vostri, lo spazio di intrattenimento mattutino di Rai 2.

Il settimanale Gente rivela che il cantante, vedendo in tv la Morise, ne sia rimasto profondamente colpito: colpo di fulmine digitale? Attraverso alcuni amici in comune, Ramazzotti è riuscito a ottenere il numero di cellulare della conduttrice, per poi dar via alla sua strategia di corteggiamento: una pioggia battente di messaggi su WhatsApp. L’insistenza ha vinto il cuore della Morise: dopo alcune settimane di corrispondenza, i due hanno finalmente organizzato il primo appuntamento.

Una relazione a distanza

Da allora la relazione prosegue, nonostante le non trascurabili difficoltà. Mentre Eros Ramazzotti abita a Milano, Roberta Morise vive a Roma ed è impegnata nella conduzione de I fatti vostri, uno dei pochi programmi Rai non arrestati dall’emergenza Coronvirus.

Proprio il Covid-19 complica ulteriormente la faccenda amorosa: date le restrizioni agli spostamenti imposti a livello nazionale i due innamorati non possono incontrarsi neppure durante i weekend. La neonata relazione deve quindi accontentarsi per ora di lunghe videochiamate.

Gossip? No, grazie…

Fonti vicine alla coppia spiegano al settimanale patinato che Ramazzotti e la Morise intendono vivere la loro storia in maniera riservata, lontani dalle prime pagine dei giornali.

Probabilmente il cantante è ancora in overdose da gossip dopo l’ondata di chiacchiere scatenata dalla rottura con Marica Pellegrinelli la scorsa estate. Anche in quella occasione, Ramazzotti aveva optato per il silenzio, mentre l’attenzione dei media era catalizzata dal flirt tra la sua ex moglie e l’imprenditore Charley Vezza. A mesi dalla fine del matrimonio, Roberta Morise potrebbe rappresentare per il cantante quel nuovo inizio per il quale è finalmente pronto. Solo il tempo ci dirà tuttavia se questo amore sarà capace di regalare “un’emozione per sempre”.