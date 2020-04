Il presunto flirt tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise è stato al centro del gossip nelle ultime settimane, complice anche il silenzio degli stessi interessati. Ora è lo stesso cantante, attraverso i social, a smentire la relazione con una lunga lettera che sa anche di sfogo nei confronti del gossip intorno a lui.

Eros si sfoga senza freni su Instagram

Nelle scorse settimane sono stati molte le riviste che hanno riportatole indiscrezioni di un possibile flirt tra il celebre cantante e la conduttrice de I fatti vostri su Rai 2, ex di Carlo Conti.

A voler chiarire la situazione ci ha pensato Eros stesso, attraverso un post sul suo profilo Instagram.

“Mi ritrovo a parlare ancora una volta di gossip (e chissà ancora quante altre volte succederà) in un momento storico per l’Umanità” inizia il cantante “Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico”.

Quindi Eros smentisce con forza le notizie sulla presunta relazione con la celebre conduttrice, definendola una semplice amicizia. Poi rivolge un pensiero alla situazione drammatica che l’Italia sta vivendo a causa del Coronavirus: “Mi ritrovo a leggere della drammaticità di quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto nel mio paese, i tanti morti, la situazione precaria di milioni di famiglie”.

Il post di Eros Ramazzotti su Instagram

L’attacco di Eros: “Nessun rispetto per i miei figli”

Il cantante attacca direttamente chi ha diffuso le notizie sul presunto flirt con la Morise: “E poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte.

Nessun rispetto per la mia persona, i miei figli, la mia famiglia, insomma, menefreghismo totale in un momento veramente delicato per l’umanità”.

Eros ci tiene a sottolineare che la smentita arriva soprattutto per proteggere i figli dalle notizie, secondo lui false, che circolano sulla sua vita privata. In particolare i piccoli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati dall’amore, ormai finito, con la modella Marica Pellegrinelli.

“Forza Italia ci rialzeremo ancora più forti e mi auguro migliori”, conclude l’artista nella sua lunga lettera di sfogo.

Approfondisci

Tutto su Eros Ramazzotti

Roberta Morise: la decisione di Viale Mazzini sul suo ritorno a I Fatti Vostri

Eros Ramazzotti: la dolce dedica a distanza per i 5 anni del figlio