Intorno alla figura di Giuseppe Conte premier si addensa un fitto bagaglio di attenzioni, complici il delicato ruolo ricoperto durante la gestione dell’emergenza Coronavirus e il suo approccio al dialogo con l’Europa. Dietro l’immagine di presidente del Consiglio, nei Governi giallo-verde (M5S-Lega) e giallo-rosso (M5S-Pd), c’è una storia fatta di libri e diritto, di cattedre universitarie e non solo: è il ritratto di un giurista arrivato a Palazzo Chigi.

La biografia di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, classe 1964, è nato a Volturara Appula, in provincia di Foggia, borgo medievale immerso nelle bellezze della Puglia e prossimo al confine con il Molise.

Nella sua storia ci sono una laurea in Giurisprudenza a “La Sapienza” di Roma e diversi anni di ricerca tra Italia e resto del mondo (è stato borsista del Cnr e si è perfezionato tra le università di Yale, Vienna, Parigi e New York).

A questo percorso fitto di tappe formative, si sommano la sua passione per il diritto civile e commerciale e la professione di avvocato patrocinante in Cassazione.

Figlio di Nicola Conte e Lillina Roberti, ha vissuto per diverso tempo a San Giovanni Rotondo perché suo padre, segretario comunale, aveva accettato l’incarico presso il Comune legato al nome di Padre Pio.

Il 2002 ha segnato un punto importante nella sua vita, quando è diventato professore ordinario di Diritto privato e ha iniziato a esercitare presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, già docente a Sassari, Roma Tre e Luiss.

Non tutti sanno che Giuseppe Conte ha impresso la firma su numerose pubblicazioni, anzitutto su riviste e collane giuridiche di rilievo nell’ambito della formazione. Tra i titoli più recenti di cui è autore, L’impresa responsabile e La formazione del contratto.

Conte premier: l’esordio a Palazzo Chigi e l’emergenza Covid-19

Dal giugno 2018, il suo nome è diventato una costante della narrazione politica nel tessuto italiano e internazionale. Il giurista diventato premier, incaricato dal Presidente Sergio Mattarella per salire al vertice dell’esecutivo giallo-verde (maggioranza fondata sull’asse, poi saltato, Movimento 5 Stelle – Lega), ha iniziato la sua parabola di Presidente del Consiglio proponendosi come “avvocato difensore del popolo italiano” e imprimendo questa definizione nel vocabolario che fa da cornice alla sua ascesa.

L’esordio a Palazzo Chigi non è stato privo di turbolenze (complici le vicende legate all’accoglienza dei migranti), e ha iniziato il suo secondo mandato (il cosiddetto “Governo Conte bis“) nel settembre 2019 con una maggioranza M5S – Pd.

Dopo la clamorosa crisi di governo innescata dall‘uscita di scena di Matteo Salvini (in un ferragosto 2019 di fuoco) e il lento recupero di terreno per arrivare a una nuova impronta esecutiva, Giuseppe Conte si è trovato ad affrontare, da Presidente del Consiglio, l’emergenza Coronavirus, “la più grave crisi italiana dal secondo dopoguerra“, come lui stesso l’ha definita.

La vita privata: l’ex moglie e la compagna

Un altro aspetto che ha suscitato un’importante dose di curiosità, soprattutto dopo il suo approdo a Palazzo Chigi, riguarda la vita privata di Giuseppe Conte.

Riservatissimo e sempre calibrato nei suoi interventi davanti alle telecamere, ha tenuto per sé tutto quello che gravita intorno alla sua sfera personale al di fuori degli impegni professionali e istituzionali. Ma le grinfie del gossip non sono rimaste a guardare, e si sono nutrite di qualche pillola rosa in arrivo dal dietro le quinte della sua popolarità.

Chi è Giuseppe Conte, quando le luci dei riflettori si spengono? Il premier è papà di Niccolò, nato nel 2007 dal matrimonio con l’ex moglie Valentina Fico.

Dopo la separazione, si sarebbe legato all’attuale compagna, Olivia Paladino (figlia dell’imprenditore Cesare Paladino (proprietario del noto Hotel Plaza di Roma, e dell’attrice svedese Ewa Aulin), a sua volta mamma di un figlio avuto da una precedente relazione.

Nel portafogli l’immagine di Padre Pio

“Avevo 4 anni, mio padre arrivò e mi disse ‘È morto Padre Pio, lo ricordo esattamente e mi colpì tantissimo. Mi ha insegnato l’umiltà’“. È il passaggio di una sua intervista a Porta a Porta, in cui ha toccato il tema del suo legame con il Santo di Pietrelcina, a cui è devoto e di cui porta un’immagine nel portafogli.

Prima di intraprendere gli studi universitari nella Capitale, Conte ha vissuto a San Giovanni Rotondo con la famiglia, da sempre devota a Padre Pio: “Mio padre ha accettato di fare il segretario comunale lì perché era un devoto, è vero“.