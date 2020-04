“Elisa, il nostro cucciolo, ci ha lasciati soli… è morta… e io e Sabina con lei… 27/06/2014-09/04/2020…“, è questo il messaggio di Fabio Pardini, papà della piccola Elisa, con cui ha dato la notizia del decesso della piccola. Tutta Italia aveva seguito col fiato sospeso il percorso sanitario di Elisa, che da Pordenone si era spostata a Roma. La campagna #SalviamoElisa aveva coinvolto moltissimi vip del mondo dello spettacolo nel tentativo di trovare un donatore per la piccola. Sottoposta poi a due trapianti di midollo, è infine morta nel reparto di oncoematologia del Bambino Gesù di Roma.

L’ultimo regalo

Dall’ospedale la piccola Elisa aveva poche fonti di svago e una di queste sono i video su Youtube. Proprio così ha conosciuto Sofì e Luì del duo Me contro Te. Il padre ha lanciato su Facebook un appello in cui chiedeva di conoscerli: “Il suo desiderio più grande e frequente rimane anche se lo ha scoperto su YouTube (unica vera fonte di svago) è di conoscere o perlomeno di ricevere un video messaggio di Sofi’ e Lui’ dei Me Contro Te “. Un appello che è stato accolto.

Grazie a tutte le persone di così grande cuore che si sono prodigate per mettersi in contatto con Sofi'e Lui dei Me Contro Te…Elisa è felicissima…La forza dell'web quello sano… Pubblicato da Pardini Fabio Per Elisa su Sabato 4 aprile 2020

Le parole della mamma

“Non so cosa darei per *Restare a casa*… purtroppo sono 3 anni che non vedo più né la casa ne gli affetti più cari…Il destino è stato veramente crudele…Io e il mio compagno Fabio pur di riuscire a salvare la nostra piccola Elisa (affetta da una leucemia rara e gravissima) abbiamo lasciato tutto e tutti(siamo di Pordenone e ci siamo trasferiti a Roma sono 600 km di distanza) pur di starle vicino 24 su 24 senza mai uscire dalla stanza dell’ospedale“, questo sfogo risale a poco prima della morte della piccola Elisa.

Sono le parole di una madre disperata che, in questa situazione di emergenza e di quarantena, restava in ospedale con la figlia: “La nostra è veramente una vita infernale piena di continue problematiche…Tenete duro…lo so’ che non è facile ma credetemi ce la potete fare…si tratta ancora almeno per voi di aspettare non così tanto tempo…Per noi rimane ancora una grande incognita“.