Pasqua diversa per il Paese e per il mondo che si trova a dover affrontare l’emergenza coronavirus. L’Italia resterà in lockdown fino al prossimo 3 maggio, ha detto Conte nel suo ultimo discorso alla nazione, e intanto non arrivano notizie più rassicuranti nemmeno dal resto d’Europa. In un’intervista al quotidiano tedesco Bild, Ursula von der Leyen ha rilasciato alcune dichiarazioni su anziani e sulla prossima estate.

Anziani in casa fino al prossimo anno

Anziani a casa in isolamento fino alla fine del 2020, è questa il pensiero della presidente della Commissione europea.

“So che è difficile, che l’isolamento è un peso ma è una questione di vita o di morte. Dobbiamo essere disciplinati e rimanere pazienti“, ha spiegato durante l’intervista. La speranza è che un laboratorio riesca a creare un vaccino per contrastare il dilagare dell’emergenza Covid-19 nel mondo entro la fine del 2020.

Cosa succederà alle vacanze estive?

Sognare viaggi è normale durante questo isolamento prolungato. La von der Leyen però sconsiglia di prenotare le vacanze estive, almeno per quest’anno: “Vi consiglio di aspettare. Al momento nessuno può fare previsioni affidabili per luglio e agosto” riguardo la progressione della pandemia.

Buoni per i viaggi?

In Germania il governo ha previsto dei poi dei buoni per tutti quei viaggi che a causa dell’emergenza coronavirus non possono essere intrapresi: “In tutta Europa si possono chiedere soldi oppure un buono. Ma in questa crisi si richiede solidarietà a tutti: a chi ne ha le possibilità finanziarie direi di non richiedere i soldi, in modo da aiutare le imprese operanti nel settore a superare queste difficili settimane“. Anche in Italia sono state prese decisioni simili per tutti gli eventi che sono ormai saltati a causa della pandemia.

Una parte del nostro Paese ha già deciso di non chiedere il rimborso per aiutare i teatri.

