Non c’era nessuno in piazza Duomo, ieri, ad ascoltare Andrea Bocelli cantare per l’Italia e per tutto il mondo. Eppure, la voce del tenore, sola nell’immensità di uno spazio vuoto, è arrivata ai cuori di moltissimi, che erano in ascolto in diretta e lo hanno sentito cantare, mentre sullo schermo scorrevano le immagini dei luoghi più conosciuti del pianeta, rimasti vuoti per colpa della pandemia.

5 brani per la Pasqua in streaming

Il concerto, andato in onda ieri sera, è durato all’incirca mezz’ora, durante la quale Andrea Bocelli ha canto 5 brani: Pais Angelicus, l’Ave Maria di Johann Sebastian Bach, la Sancta Maria di Mascagni, il Domine Deus di Rossini e -unica performance all’esterno e non dentro al Duomo- Amazing Grace.

Nonostante la quarantena ormai perdurante da settimane ci abbia purtroppo abituato a manifestazioni in piazze vuote, tocca le corde più sensibili degli animi questo concerto in solitudine, filmato da un drone che segue il cantante lirico.

Le parole del cantante per l’Italia e il mondo

Il concerto è stato aperto proprio dalle parole di Bocelli, poi tradotte in inglese nel video: un discorso incoraggiante sulla rinascita (di cui la Pasqua è simbolo) e sulla necessità di credere di poter andare avanti.

“Grazie alla musica mandata in streaming live, che lega insieme milioni di mani giunte ovunque nel mondo, abbracceremo il cuore pulsante di questa Terra ferita, questa meravigliosa fucina internazionale che è l’orgoglio italiano. La generosa, coraggiosa, propositiva Milano e tutta l’Italia saranno di nuovo, molto presto, un modello vincente, motore di una rinascita che tutti ci auguriamo.

Il forte messaggio di Amazing Grace

La diretta streaming del concerto è stata vista da più di 24 milioni di persone in tutto il mondo.

Grande emozione, alla fine, quando Andrea Bocelli ha cantato Amazing Grace, nella cornice di Piazza del Duomo, dando ancora più risalto alle parole-fulcro della canzone: “Attraverso molti pericoli, insidie e fatiche sono passato/ La Grazia mi ha condotto in salvo fino a qui/e la Grazia mi condurrà a casa”.

Guarda il video: