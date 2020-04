Durante questo difficile momento la vita non si ferma, e c’è chi riesce a sorridere come i neo genitori Costanza Caracciolo e Bobo Vieri che -in occasione della Pasqua- hanno presentato la loro piccola Isabel, nata il 24 marzo in piena emergenza Coronavirus.

Costanza Caracciolo, il parto durante la quarantena

Entrambi sono molto entusiasti e felice nonostante il periodo che l’Italia sta attraversando. Costanza, in particolare, si era detta molto preoccupata in vista del parto ma per fortuna tutto è andato tutto per il meglio: “Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello.

Ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante”.

Costanza racconta la sua più grande paura in quel momento: “tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola. Invece è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile”.

Il ringraziamento speciale a Vieri “Lo ringrazio per aver sopportato le mie paranoie”

La Caracciolo su Instagram ci tiene a ringraziare tutti coloro che le sono stati accanto in un momento così difficile ed un grazie particolare va a suo marito Bobo Vieri che ha avuto la forza di supportarla in questa particolare gravidanza: “Ringrazio mio marito che si è preso cura di me e di Stella fino all’ultimo, sopportandomi per le mie continue paranoie per la paura del parto”.

Il messaggio d’amore di Bobo Vieri

Vieri a sua volta non ha potuto che esprimere tutto il suo amore alla moglie e alla piccola Isabel, la secondogenita appena nata, ed in un post Instagram dichiara tutto il suo amore “Benvenuta Isabel, Coco love u forever” .

Tanti i messaggio d’affetto ricevuti anche da calciatori ed ex colleghi di Vieri, in particolare da Francesco Totti che si complimenta per il nome, uguale a quello della sua terzogenita: “Auguri di cuore… e poi il nome“

La famiglia Vieri si riempie di gioia e ancora più d’amore con questi gioielli.

