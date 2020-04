Elena Morali, in queste settimane al centro del gossip per la relazione con l’ex di Nina Moric Luigi Favoloso, ha pubblicato uno sfogo nelle sue stories su Instagram, parlando di come sta vivendo questa quarantena e dicendosi volenterosa di voler tornare a lavorare. Inoltre, ha rivelato che proprio a causa del Coronavirus avrebbe perso un suo caro.

Coronavirus: il lutto di Elena Morali

Uno sfogo su Instagram e la confessione di aver perso un suo famigliare di cui non si conoscono i dettagli. È quanto postato dalla showgirl Elena Morali nelle sue Instagram Stories.

La ragazza ha detto di voler tornare presto alla sua vita, scagliandosi anche contro coloro che la criticano. L’ex Pupa del programma di Italia 1 La Pupa e il Secchione dice di star vivendo malissimo questo momento: “Tanti intelligentoni mi diranno: ‘Guarda che tutta questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono, e tu te ne sbatti?’. No, non me ne sbatto perché purtroppo oggi è anche venuta a mancare una persona di famiglia”.

A quanto pare, Elena vorrebbe tornare a lavorare, stanca di questa quarantena, arrivando quasi a criticare la scelta di stare chiusi in casa che non avrebbe portato i propri frutti.

“Penso che se siamo chiusi da più di un mese e sopratutto a Milano il contagio non diminuisce, la gente cosa deve fare? Suicidarsi per depressione o per le liti famigliari o perché non hanno soldi per mangiare?” continua.

In quarantena con Luigi Favoloso

Elena Morali sembra essersi lasciata alle spalle il triangolo amoroso che ha vissuto qualche mese fa, che ha raccontato a Pomeriggio 5 e sta passando la sua quarantena con Luigi Favoloso.

Proprio sui social documenta come sta trascorrendo queste sue giornate. In un post su Instagram che la ritrae con l’uomo si legge: “Come l’aria. Questa quarantena è Favolosa”, giocando proprio col cognome del fidanzato. In altri post, la Morali chiede ai suoi fan come stiano passando loro la quarantena cercando consigli. In una foto appare bellissima e in costume, scrivendo: “Ma se saltassimo la quarantena e ci trovassimo già al mare?”.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Francesco Monte e la rottura con Paola Di Benedetto: c’è dietro Elena Morali?

Elena Morali confessa: “Marco Ferri mi ha dato un bacio a stampo”