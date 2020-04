Il Grande Fratello Vip si è concluso con un record d’ascolti e ha decretato la vittoria di Paola Di Benedetto. Quest’ultima, ha compiuto un gesto inaspettato, decidendo di devolvere l’intero montepremi alla Protezione Civile ma più di qualcuno ha avuto modo di criticare l’ex madre natura di Ciao Darwin. L’attacco più forte arriva dalla sua manager Paola Benegas della Benegas Model e Management che sembra accusarla di essere stata poco riconoscente.

La polemica della manager di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto è salita sul podio della quarta edizione del GF Vip e, a distanza di qualche ora, la giovane è stata attaccata dalla sua agente Paola Benegas in una storia Instagram che sta facendo discutere i fan.

Infatti, la manager ha scritto: “In questo periodo dove mancano le belle parole di affetto brava me lo dico da sola. Ho avuto fiuto e occhio. E tempo fa qualcuno lo sapeva, vero Gabriele?”. La donna ha tirato in ballo il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia, che, evidentemente, era al corrente del lavoro fatto dalla Benegas per favorire la Di Benedetto e renderla un personaggio da reality.

Parpiglia ha risposto: “Confermo, ricordo quando a gennaio avevi previsto tutto. Hai fatto un ottimo lavoro, come sempre. Mi spiace, ma la riconoscenza è cosa dimenticata”, riporta Il Giornale. Probabilmente, la Benegas si aspettava delle parole di ringraziamento dalla modella. D’altronde, guardando i social dell’Agenzia, non appaiono foto dell’avventura della Di Benedetto nel reality di Alfonso Signorini, contrariamente a quelle di altre assistite in altri show.

Anche Salvo Veneziano contro la vincitrice del GF Vip 4

Anche Salvo Veneziano, concorrente squalificato del Grande Fratello Vip, ha attaccato Paola di Benedetto.

In un post su Instagram attribuisce la vittoria dell’ex gieffina ai follower di Federico Rossi, del duo Benji e Fede, suo fidanzato. Scrive: “Lui si è portato tutte le sue fan per votarla. Per come la vedo io, quando c’è un reality bisogna votare alla vecchia maniera”. In realtà, molti follower si sono scagliati contro Veneziano, accusandolo di screditare chiunque.

Paola Di Benedetto, per il momento, non ha risposto in modo ufficiale. Anzi, in uno degli ultimi post Instagram ha parlato della sua avventura e ha ringraziato. Si legge: “Se all’inizio mi avessero chiesto di immaginare come sarebbe potuta andare questa avventura mai avrei pensato a tutto questo“.

Aggiunge che non avrebbe mai creduto di vivere in modo così intenso dietro la porta rossa e conclude: “Un Grazie non sarà mai abbastanza. Il mio cuore da oggi è con voi. Andrà tutto bene!”

