Cesare Bocci, che nella serie tv Il commissario Montalbano veste i panni di Mimì Augello, racconta il lungo periodo passato accanto alla moglie, colpita da una grave malattia. Ad aiutarlo, la forte amicizia con Luca Zingaretti, che gli è stato vicino in tutto questo tempo.

Bocci:“Sono molto affezionato a Zingaretti”

Era il 2000 quando Daniela, la moglie di Bocci, veniva costretta a letto da un ictus. La convalescenza è stata lunga e difficile e Daniela ha dovuto lottare molto prima di rimettersi in sesto. Accanto a lei e al marito c’è sempre stato Luca Zingaretti, collega di Bocci sul set e amico nella realtà.

“Mi è stato molto vicino quando Daniela è stata male. Gli sono molto affezionato. La nostra amicizia è sincera, va al di là del lavoro”, ha confessato Cesare al Settimanale Tv Mia e riportato da numerosi siti specializzati. A tenere ben saldo il loro rapporto, dunque, l’affetto e il sostegno reciproco. La storia di Daniela e Cesare, poi, supportati da Zingaretti, è diventata arte. Marito e moglie, infatti, hanno deciso di raccontarla attraverso uno spettacolo teatrale.

Ci sarà un’altra stagione della serie Montalbano?

“Ci vogliamo tutti bene, siamo come una famiglia e per questo diamo il meglio di noi” ha proseguito Bocci. Questa, infatti, la chiave che ha permesso alla serie Montalbano di rimanere in piedi anche dopo la morte di Camilleri. In queste settimane la fiction va in onda con delle repliche. Ciò non impedisce alla Rai di registrare ottimi ascolti grazie alla sua messa in tv in prima serata. Sul futuro, tuttavia, non ci sono certezze. “Non sappiamo ancora cosa accadrà, per ora siamo contenti di continuare a emozionare il nostro pubblico”, ha dichiarato Cesare.

Montalbano è trasmesso in più di 20 paesi

La serie televisiva va in onda dal 1999 ed è tratta dai romanzi di Andrea Camilleri. Durante le puntate si raccontano le vicende di Salvo Montalbano, commissario di polizia nell’immaginaria cittadina siciliana di Vigata, in ogni episodio alle prese con crimini di mafia, omicidi e rapimenti. Tutto sempre sullo sfondo di località della Sicilia. Trasmesso in più di 20 paesi al mondo, in particolare nel 2016 è risultato tra i dieci programmi più visti nel Regno Unito.