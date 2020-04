Il Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio noto come SPID, è il sistema di autenticazione online che ha debuttato nel 2016. Permette agli utenti di creare un’identità digitale unica con cui accedere a tutti i servizi erogati online dalla Pubblica Amministrazione.

Una sorta di magico lasciapassare che, nonostante gli evidenti vantaggi, nei suoi primi anni di vita ha faticato a prendere piede. A inizio 2020, solo il 3,5% degli italiani al di sopra dei 65 anni possedeva lo SPID. La creazione di identità digitali conoscerà in queste settimane una notevole accelerazione: SPID permette infatti di accedere a numerose misure previste dal Decreto Cura Italia in risposta all’emergenza Coronavirus.

Tra queste, ricordiamo il bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi e il bonus baby sitter.

Come ottenere allora la preziosa identità digitale?

Che cos’è e come ottenere SPID

Chiariamo innanzitutto un concetto importate: l’attivazione di SPID è gratis (almeno per i livelli di sicurezza 1 e 2 – ne parleremo dopo) e può essere richiesta da tutti i cittadini italiani maggiorenni. Per prima cosa bisogna andare sul sito spid.gov.it e fare richiesta di attivazione a uno degli Identity Provider.

Al momento ci sono 9 Identity Provider attivi: Aruba, Infocert, Intesa, Lepida, Namirial, Tim, Poste – che ha attivato oltre l’80 per cento delle identità – Sielte, Register. Il rilascio di SPID prevede una serie di passaggi:

la compilazione di un modulo con l’anagrafica del soggetto richiedente;

la creazione delle proprie credenziali;

l’autenticazione.

Il procedimento di autocertificazione

L’autenticazione dell’utente può avvenire, di prassi, in presenza o a distanza: ovviamente, in tempo di quarantena, la procedura a distanza è preferenziale. Mentre per l’autenticazione in presenza ci si deve recare presso una sede fisica del gestore dell’identità, esibendo documento di riconoscimento e moduli firmati, quella a distanza prevede varie modalità.

La più semplice consiste nell’identificazione via webcam, procedura che prevedeva quasi sempre un costo aggiuntivo ma che sempre più Provider stanno rendendo gratuito nel periodo di lockdown.

I servizi accessibili con SPID

Una volta conclusi i 3 step – dati anagrafici, credenziali SPID, riconoscimento – in breve tempo potrete utilizzare la vostra identità digitale. Grazie a questa avrete libero accesso al mondo della Pubblica Amministrazione online. Tra i servizi abilitati SPID, tutti quelli erogati dal’Inps (pensione, disoccupazione…), dall’Agenzia delle Entrate (modello 730, CU, pagamento tasse…) e dall’Inail, più vari servizi regionali.

Il Bonus Cultura legato a 18app e la Carta del Docente possono essere richiesti solo tramite SPID. Da marzo 2020 è anche possibile firmare atti e contratti online, utilizzando SPID come sostituto giuridico della firma autografa. E l’elenco dei servizi disponibili sarebbe ancora lungo.

I livelli di sicurezza

Abbiamo già menzionato i livelli di sicurezza. Gli utenti possono scegliere fra 3 tipi di SPID, corrispondenti ai livelli di sicurezza:

Il livello 1 consente l’accesso ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente stesso;

consente l’accesso ai servizi online attraverso un scelti dall’utente stesso; Il livello 2 aggiunge un ulteriore metodo di riconoscimento : un codice temporaneo di accesso OTP (One Time Password), oppure una conferma tramite app, installata su un dispositivo in possesso solo del titolare dell’identità. Questo livello viene richiesto dai servizi che necessitano di un grado di sicurezza maggiore;

aggiunge un : un codice temporaneo di accesso OTP (One Time Password), oppure una conferma tramite app, installata su un dispositivo in possesso solo del titolare dell’identità. Questo livello viene richiesto dai servizi che necessitano di un grado di sicurezza maggiore; Il livello 3 richiede inoltre un supporto fisico per l’identificazione, ad esempio una smart card. Garantisce la massima affidabilità e sicurezza, ma è a pagamento.

