Della sua vita privata oggi si conosce poco ma Laura Torrisi, dopo la fine del legame con Leonardo Pieraccioni, continua a districarsi tra il lavoro e il ruolo di mamma di Martina. L’attrice e la figlia sono due gocce d’acqua e le due stanno passando insieme la quarantena proprio come emerge dai post pubblicati su Instagram.

Mamma e figlia, due gocce d’acqua

Laura Torrisi è sempre in ottima forma, stando alle sue foto social. L’attrice, lanciata al cinema dal suo ex Leonardo Pieraccioni, sta passando la quarantena nella sua casa alle porte di Firenze e ogni giorno pubblica degli scatti per informare i suoi fan di come trascorre le sue giornate.

La Torrisi è con la figlia Martina, con la quale si diverte a cucinare i piatti più disparati, sopratutto dei dolci. In una delle ultime foto mostra la preparazione di una crostata, invitando anche tutte le persone a restare in casa per riuscire a frenare l’epidemia del Coronavirus. Martina somiglia molto a mamma Laura.

Foto dal profilo Instagram di Laura Torrisi

L’ex partecipante del Grande Fratello, alcuni anni fa aveva pubblicato un suo scatto di quando era bambina che, in poco tempo, ottenne grandi apprezzamenti dal suo pubblico e in cui emerse proprio la somiglianza con Martina, nonché il fatto che anche a 2 anni avesse lo stesso sguardo che tanto le ha dato successo.

Foto dal profilo Instagram di Laura Torrisi

Laura Torrisi è single?

Laura Torrisi, a distanza di decenni da quella foto, sembra ancora una ragazzina e anche negli scatti quotidiani di questi momenti difficili è innegabile il suo fascino. Non ha paura a mostrarsi ai suoi seguaci con i capelli scompigliati, mentre mangia del pane al pomodoro.

La donna sembrerebbe essere single. Dopo il rapporto con Leonardo Pieraccioni, l’attrice de L’onore e il rispetto aveva ritrovato la serenità accanto a Luca Betti, con la quale si mostrava felice in numerosi viaggi insieme. Già dell’estate del 2018, però, la sua relazione era naufragata e dei legami della donna non si era saputo più nulla anche se, nei mesi scorsi, si era parlato di lei come nuova fidanzata del cantante Aiello.

Approfondisci:

Laura Torrisi, il dolore per l’amico scomparso: “Sempre nel mio cuore”

Le lacrime di Laura Torrisi ad Amici Celebrities e la sconfitta contro Ciro Ferrara