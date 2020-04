Bellissima notizia per Paolo Bonolis, presto nonno: la figlia Martina è incinta e ha annunciato la gravidanza con un dolcissimo scatto su Instagram. Rotondità in bella vista e sorriso smagliante per lei, sposata da pochi mesi e raggiante per la maternità.

Martina Bonolis è incinta

Martina Anne Bonolis, figlia dell’inossidabile conduttore di Avanti un altro!, è incinta. Lo ha annunciato lei stessa con un dolcissimo post sul suo profilo Instagram, in cui si è mostrata in un tenero selfie che evidenzia la pancia e una didascalia divertente: “Indosso tute maternità perché Baby Garza arriverà a settembre e perché sono una contadina incinta.

Congratulazioni a @titogramza per avermi messo al tappeto. Ottimo lavoro!“.

Il messaggio della figlia di Paolo Bonolis tira in ballo la sua dolce metà, il marito Tito Garza, con cui è sposata dallo scorso novembre. Martina è nata dalle prime nozze del presentatore con la psicologa americana Diane Zoeller, da cui ha avuto anche il figlio Stefano. Entrambi vivono negli States, come la loro madre.

E proprio Stefano Bonolis è stato uno dei primi a congratularsi con la sorella per la gravidanza: “This is amazing” (“È fantastico“), ha commentato immediatamente su Instagram.

Post di Martina Bonolis su Instagram – Fonte: Instagram/Martina_anne_b

Le nozze della figlia di Paolo Bonolis

Il conduttore era volato negli Stati Uniti per partecipare alle nozze della figlia, nel novembre scorso, e una serie di foto sui social avevano documentato il lieto evento.

A condividerle, oltre alla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, era stata la stessa sposa, felicissima di avere al suo fianco la famiglia in un momento molto importante della sua vita. I primi due figli del presentatore, nati dal matrimonio con Diane Zoeller, vivono negli Usa e anche Stefano, primogenito, si è sposato nel 2019.