L’articolo scritto da Roberto Saviano per Le Monde torna a riaprire il dibattito che lo vede protagonista insieme a Matteo Salvini, tornato ad attaccarlo pubblicamente per quanto scritto dallo scrittore e giornalista sul quotidiano francese e che riguarda da vicino la situazione lombarda legata all’epidemia di Coronavirus.

Roberto Saviano, l’articolo su Le Monde

“Italia la Lombardia è la regione più forte, di maggior successo e più ricca che si è dimostrata essere la meno preparata ad affrontare la pandemia – scrive Roberto Saviano su Le Monde – con scelte a cui i suoi leader dovranno rispondere prima o poi“.

Un incipit particolare in apertura a quella che Saviano, rispondendo alle accuse di Salvini, ha voluto descrivere come “analisi comparata delle reazioni al diffondersi della pandemia nelle regioni più colpite del Nord“.

Nel discorrere su Le Monde, Saviano analizza la situazione della Lombardia: “L’organizzazione dell’assistenza sanitaria è una prerogativa delle regioni. In quest’area, la Lombardia è leader: è caratterizzata da una forte combinazione di strutture private e pubbliche create dalle amministrazioni di centrodestra al potere negli ultimi due decenni – scrive Saviano – Questa regione è il territorio di Silvio Berlusconi e la roccaforte di Roberto Formigoni, recentemente condannato a 5 anni e 10 mesi di carcere per gravi atti di corruzione riguardanti, precisamente, i legami tra potere regionale e settore sanitario privato“.

La risposta di Matteo Salvini: “Risparmiati ‘ste ca**ate”

Un’analisi che non è andata giù a Matteo Salvini, tornato ad alzare i toni nei confronti dello scrittore. Così il leader della Lega ha voluto commentare l’articolo di Le Monde a Telelombardia: “Ha fatto un’intervista a un giornale straniero per cui, in parole povere, la colpa di quel che accade in Lombardia è mia sostanzialmente.

Ma risparmiate ‘ste ca**ate, aspetta e lascia che i medici lavorino, che si liberino i posti in terapia intensiva e poi dì’ le tue cose“. E sempre Salvini: “La guerra ancora assolutamente in corso, aprire inchieste adesso sull’ospedale di Alzano, mentre la gente è ancora lì che combatte, mi sembra veramente di pessimo gusto“.

Un attacco frontale a cui è seguito anche un post Facebook, pubblicato sulla pagina ufficiale di Salvini: un’immagine in cui si scorgono i volti di Salvini e Saviano in una doppia la cui didascalia recita “Per Saviano le vittime del virus sono colpa di Salvini… Senza vergogna“.

Il contrattacco di Roberto Saviano: “Parli senza aver letto“

All’attacco di Salvini è successivamente seguita l’arguta risposta di Roberto Saviano: “A dire il vero, l’articolo che ho scritto per Le Monde – non è un’intervista, quindi, come sempre, parli senza aver letto – è una analisi comparata delle reazioni al diffondersi della pandemia nelle regioni più colpite del Nord“. Ma quanto più affilato è il seguito: “Il confronto immediato e impietoso è quello tra Fontana e Zaia.

Da un lato il fallimento tolate, dall’altro, fino a ora, una serie di scelte azzeccate, che hanno salvato migliaia di vite. Mi rendo conto che, pur essendo Zaia un compagno di partito, è oramai il tuo più acerrimo concorrente: uno che fa fatti da un lato e uno che si è ridotto a fare la soubrette televisiva, dall’altro“.

La chiosa finale contiene però l’attacco più duro: “Detto ciò, se arrivi a intestarti anche le critiche che non ti riguardano personalmente, al paese mio significa che stai alle cozze.

Tanto lo sappiamo tutti che, appena in Lombardia inizierà la resa dei conti, quando i vertici regionali dovranno rispondere delle migliaia di contagi (e di morti) che si potevano e si dovevano evitare, il primo a buttare a mare Fontana, Gallera e tutti i leghisti coinvolti sarai tu, #CapitanCodardo“.

E sempre Saviano, su Twitter: “E, come sempre, parli senza attaccare prima il cervello. Quel che ho scritto in un articolo su #LeMonde (e non, come dici tu, in un’intervista, che non hai letto perché non esiste) lo spiego qui a te, #CapitanCodardo, e a Luca Morisi“.

