Negli ultimi giorni in Italia si è intensificato il flusso di notizie riguardo possibili app per tracciare i contagi, i contatti e contenere così l’emergenza Coronavirus. Uno strumento utile nell’immediato, ma soprattutto per tenere sotto controllo la situazione quando si riuscirà a ripartire. Alcune soluzioni sono in corso di definizione, mentre la Lombardia ha già invitato i cittadini a scaricare AllertaLOM, l’app contro l’emergenza Coronavirus.

Cos’è l’app AllertaLOM

Se siete residenti in Lombardia, nelle ultime ore vi è probabilmente arrivato un sms di questo tipo: “Regione Lombardia – CercaCovid: scarica app AllertaLOM e compila ogni giorno il questionario anonimo sul tuo stato di salute.

Aiuterai a tracciare mappa contagio“. La Regione, tra uno scontro e l’altro con il Governo, si è infatti affidata ad un app già esistente per cominciare a mappare la situazione Covid-19 sul territorio, il più colpito in Italia.

AllertaLOM viene già utilizzata dalla Protezione Civile per comunicazioni su incendi, allerte meteorologiche su temporali, nevicate, valanghe, inondazioni e quant’altro. Ora ha aggiunto anche una sezione chiamata “CercaCovid“, apposta per creare una Rete dei contagi e dei sani.

Come funziona AllertaLOM

Come illustrato anche sul sito della Regione, l’app sviluppata da ARIA S.p.A in collaborazione con medici e ricercatori dell’Ospedale San Matteo e dell’Università degli Studi di Pavia, funziona in modo molto semplice.

Dopo averla scaricata, infatti, l’app permette di compilare un questionario che punta a “calcolare il grado di rischio di contagio“. Un’idea simile a quanto già avviene in Corea del Sud, insomma. Scaricabile da Google Play Store e Apple App Store, il questionario pone alcune domande in forma del tutto anonima: nessun pericolo quindi per la privacy. Il questionario è compilabile ogni giorno.

Le domande dell’app AllertaLOM

Le domande del questionario CercaCovid

L’app non è indirizzata solo a chi ha sintomi da Covid-19, ma a tutti i cittadini. Le domande sono mirate e riguardano vari punti:

Informazioni personali : il sesso e l’età.

: il sesso e l’età. Condizioni mediche rilevanti : la selezione riguarda condizioni quali ipertensione, diabete e altre patologie.

: la selezione riguarda condizioni quali ipertensione, diabete e altre patologie. Informazioni di Contesto : parte cruciale, poiché richiede comune di residenza e di lavoro; inoltre, domanda anche se si sta lavorando da casa tramite smartworking ci si reca al lavoro in sede. Inoltre, in questa fase chiede se il cittadino è entrato in contatto con luoghi o persone risultati positivi o chiusi a causa del Covid-19.

: parte cruciale, poiché richiede comune di residenza e di lavoro; inoltre, domanda anche ci si reca al lavoro in sede. Inoltre, in questa fase chiede se il cittadino è entrato in contatto con luoghi o persone risultati positivi o chiusi a causa del Covid-19. Sintomatologia: basandosi sugli effetti conosciuti del Coronavirus, questa sezione chiede temperatura corporea, se si sono persi gusto e olfatti, se si ha tosse, dolori, stanchezza o sintomi da raffreddore.

In attesa di un piano a livello nazionale, AllertaLOM potrebbe essere una chiave per iniziare a far luce sulla situazione in Lombardia, dove intanto la Procura ha dato il via ad alcune indagini. Ai cittadini viene chiesto un questionario: non impossibile, visto il tempo da dover passare in quarantena.

