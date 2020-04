L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Licia Nunez vuole avere un bambino. Una scelta ponderata per l’attrice salentina, che ha raccontato il suo passato travagliato sulle pagine di Vanity Fair. La Nunez al momento è fidanzata con la sua campagna Barbara e presto cercheranno di avere anche un figlio.

Licia Nunez racconta il suo passato difficile

La vita di Licia Nunez ha avuto momenti bui. L’anno in cui è iniziato il calvario è stato il 2003. In quell’anno, la Nunez perse un bambino a causa di un aborto spontaneo. Uno shock devastante che ha trascinato l’attrice nel baratro dell’alcool: “Io ho scelto di toccare il fondo, il mio migliore amico è diventato l’alcol.

Mi sentivo in colpa come se fosse stata colpa mia. Ho avuto bisogno di tempo per capire. Sono stata dipendente dall’alcol per più di nove mesi, non ho più visto mia madre, gli amici. Mi vergognavo“.

A quel tempo stava con un uomo, che la lasciò sola con la sua gravidanza. La solitudine e l’aborto l’hanno trascinata a fondo e l’alcol ha finito per diventare il suo unico sostegno.

Una storia drammatica che l’ha forgiata dal punto di vista mentale. Dopo aver toccato il fondo, l’attrice italiana è risalita e ha trovato di nuovo l’amore con una donna, Barbara.

Il desiderio di Licia: “Voglio un bambino: adesso è il momento”

Licia, dopo il trauma del 2003, è pronta per avere un bambino e proverà in tutti i modi a coronare il suo sogno con Barbara. La sua compagna attuale è conscia del desiderio di Licia: “Vorrei diventare madre, adesso sono pronta. Quando ho conosciuto Barbara gliel’ho detto subito: ‘Barbara, tu prendi Licia, ma prendi anche una parte di me che non c’è più, che è rimasta lì in quel mese del 2003’.

Lei l’ha capito, come ha capito il mio desiderio di maternità maturato in questi ultimi anni. Mi sono sempre detta che sarei voluta diventare madre se ci fossero state le condizioni giuste”.

Licia Nunez ha trascorso 87 giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip e quando è uscita ha trovato un mondo totalmente cambiato. Ad accoglierla fuori non c’era nessuno, nemmeno il pubblico. In questi mesi ha raccontato molto del suo passato, soprattutto il rimpianto di non aver ascoltato le ultime parole del padre.

Approfondisci

Grande Fratello Vip 2020: le pagelle di vincitori e vinti della finale

Grande Fratello Vip: il racconto erotico di Aristide per il suo ultimo “caffè letterario”