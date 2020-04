Il Coronavirus si è portato via la sua mamma, a cui Fiordaliso non ha potuto nemmeno dire addio. Entrambe aveva contratto il virus che sta piegando il mondo. Ma ora per l’artista una buona notizia, Fiordaliso è guarita dall’infezione da Covid-19.

È la stessa cantante ad annunciarlo, condividendo sui social gli esiti degli ultimi esami. Il calvario familiare di Fiordaliso, raccontato anche in alcuni talk show, giunge al termine, ma si porta dietro strascichi dolorosi.

L’annuncio di Fiordaliso

Risultata negativa agli ultimi due tamponi, Fiordaliso può dirsi fuori dal pericolo del Covid-19.

“Accertamenti conclusi con esito favorevole” scrive in un post apparso sul suo account Twitter poi riportato Instagram.

Il tweet di Fiordaliso

Per la cantante quindi finisce il periodo di isolamento. “Si comunica che la sua quarantena è terminata, seguirà lettera formale. AUSL Piacenza. Sono guarita, tampone negativo“. Ora Fiordaliso sta bene, ma soprattutto non è più infetta. Ovviamente continuerà, come tutti gli italiani, la quarantena, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale. E tra i tanti commenti esultano le amiche colleghe, Laura Pausini, Paola Turci e Giorgia

La perdita della madre

Quest’esperienza però le lascia anche un grosso dolore, la morte della madre, deceduta dopo aver contratto il Coronaviurs.

“Ho accudito mia mamma per cinque giorni, poi se ne è andata e non l’ho più vista.. E intanto ero ammalata io, poi papà… mia sorella si è ammalata prima. Per undici giorni non ho sentito mia mamma, poi mi è arrivata una telefonata… Mia mamma mi ha detto: sto morendo. Non le ho potuto dirle neanche addio, il mostro fuori la porta di casa ci ha stravolto la vita“.

La mamma è stata una perdita difficile da superare, soprattutto in questo contesto in cui chi perde una persona cara non ha neanche il tempo di salutarla un’ultima volta.

“Maledetto covid-19” scriveva tempo fa Fiordaliso. “Ti sei portato via la mia mamma, io mi sono ammalata (guarita) mia sorella ammalata (ora guarita) ma la roccia (mio padre) ti ha sconfitto. È guarito vaff corona virus“.